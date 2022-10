Amiens prend les commandes, VA fait tomber Sochaux

Valenciennes fait tomber Sochaux (2-1), QRM crée la surprise à D'Ornano face à Caen (1-0), Le Havre est tenu en échec sur la pelouse de Dijon (0-0)... Le multiplex de la dixième journée de Ligue 2 a mis du temps à se lancer, avant de se décanter. Et finalement, c'est Amiens, fort d'une victoire à Rodez (1-0) qui prend les commandes de la deuxième division française.

Trois matchs sans victoire dont une rouste légendaire face à Guingamp, le FC Metz devait se reprendre à Saint-Symphorien face à Pau. Mission accomplie, grâce à un homme : Amadou Dia Ndiaye. Pour sa première titularisation cette saison en Ligue 2 sous le maillot grenat, le buteur sénégalais de 22 ans a débloqué la situation au bout de dix minutes de jeu. Il a profité du mauvais contrôle à l'entrée de la surface de Xavier Kouassi, le capitaine du Pau FC, pour expédier une minasse sous la barre d'Alexandre Oulliero. Suffisant donc pour offrir trois précieux points aux Messins qui reviennent à cinq unités du podium.Jouer au football sous une pluie diluvienne n'est pas chose aisée. Une réalité qu'ont pourtant dû affronter les Niortais et les Guingampais ce samedi soir, au stade René-Gaillard. Sans parvenir à faire trembler les filets. Alors oui, il y a bien eu ce coup franc de Jérémy Livolant en fin de première période, bien capté par Mathieu Michel, ou cette tête niortaise stoppée sur sa ligne par Enzo Basilio. Basilio, toujours en seconde période, sortira même un miracle sur une tête en retrait de l'un de ses défenseurs. Finalement, Guingamp reste dans le top 5 et Niort lanterne rouge.Pour voir du grand spectacle ce samedi soir en Ligue 2, c'était au stade du Hainaut qu'il fallait aller squatter. Sur une série impressionnante de six succès de rang, Sochaux va prendre une douche froide lorsque Ugo Bonnet est fauché dans la surface par Gaëtan Wessbeck. Joffrey Cuffaut ne tremble pas et ouvre le score pour VA. Une situation qui pique les hommes d'Olivier Guégan, de retour dans le Nord, et qui vont réagir dans la foulée : bien lancé en profondeur, Aldo Kalulu crucifie Gautier Larsonneur (1-1, 31). Larsonneur, toujours lui, va se montrer héroïque en seconde période et repousser les nombreuses tentatives sochaliennes pour préserver un succès de prestige. Un succès, oui, car entre-temps, si Jason Berthomier avait touché la barre sur coup franc, Noah Diliberto s'en est allé frapper les Lionceaux en plein cœur. Grâce à cette victoire, Valenciennes revient à trois points de son adversaire du soir.En voilà un succès qui fait du bien pour QRM ! Chez le voisin caennais, l'équipe d'Olivier Echouafni a su piéger le SMC en contre. C'est ainsi que Mamadou Camara, au terme d'un joli slalom, a trompé la vigilance d'Anthony Mandrea à la demi-heure de jeu. D'une lourde chiche, Louis Mafouta aurait même pu doubler la mise sans une belle horizontale du portier international algérien. En seconde période, Caen aura davantage poussé et aura également joué de malchance. Notamment sur ce poteau trouvé par la tête de l'espoir belge de 17 ans, Norman Bassette. Pour la deuxième fois de suite, Caen fait le coup de la panne.Rien de majeur à signaler entre Dijon et Le Havre, qui aura dominé toute la rencontre sans parvenir à tromper la vigilance de Baptiste Reynet. Au classement, les Hacmen sont au coude-à-coude avec Sochaux dans les hautes sphères, tandis que Dijon est confortablement installé dans le ventre mou.Si Amiens est provisoirement leader de Ligue 2, il le doit en partie à Papiss Cissé. L'ancien buteur de Newcastle et du FC Metz a 37 ans, mais encore de beaux restes. Sur le gazon de Rodez, le Sénégalais s'est chargé d'offrir à Amiens les trois points et l'occasion de siéger sur le trône de fer. Rodez, de son côté, reste dans les profondeurs du classement.Avant d'affronter Le Havre et Bordeaux, Bastia a fait le plein de confiance dans l'antre du Parc des Sports d'Annecy. Sur un centre venu de la droite, Florian Escales se déchire et permet à Dylan Tavares de pousser le cuir au fond des filets au deuxième poteau. En fin de rencontre, alors qu'Annecy pousse, Kevin van den Kerkhof met le turbo et s'en va sceller la victoire corse de près. Elle fait du bien, celle-là !Le Paris FC a dû attendre les dernières minutes de son déplacement aux Costières pour gâcher les retrouvailles des Gladiators avec leur écrin. Il aura fallu un corner botté, une timide déviation de Julien Le Cardinal qui oblige le pauvre Nasser Djiga à tromper son propre portier. Thierry Laurey peut sourire : son équipe recommence à voir la lumière du haut de tableau.