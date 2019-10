Amiens pousse l'OM dans le fossé

Débordé par des Amiénois bien inspirés, l'OM rentre définitivement dans le dur en s'inclinant à la Licorne (3-1), après une série de trois nuls consécutifs. Bravo à Luka Elsner, les principes de jeu commencent à rentrer.

De la carotide au nombril

Foire aux occases

Amiens (4-2-3-1) : Gurtner - Calabresi, Chedjou, Dibassy, Aleesami - Gnahore, Blin - Mendoza, Kakuta (Zungu, 83e), Otero (Diabaté, 72e) - Guirassy (Bodmer, 87e). Entraîneur : Luka Elsner



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sarr, Perrin, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Lopez (Khaoui, 72e) - Germain, Sanson (Lihadji, 78e), Radonjic - Benedetto. Entraîneur : André Villas-Boas

Les chiffres valent ce qu’ils veulent, c’est à dire pas grand-chose quand on ne s’appelle pas Cédric Villani. Pourtant, il subsistait celui-ci, sur lequel André Villas-Boas, désireux d’être sur le podium de Ligue 1 à la trêve, pouvait encore reposer ses satisfactions : avant ce soir, Marseille était la seule équipe française encore invaincue hors de ses bases en championnat. Un postulat rendu à l'état de souvenir au terme d’une belle rencontre mouvementée ce vendredi à Amiens, où locaux comme visiteurs auraient probablement pu doubler la table de marque avec un peu plus d’adresse. Amiens s'impose 3-1 avec la manière et oui, la patte Luka Elsner commence sérieusement à se faire sentir.Pourtant, au départ, on se disait juste que cela faisait beaucoup. Sortir sa main de la poche, et lever un doigt à chaque absent : pouce (Álvaro), index (Kamara), majeur (Thauvin), annulaire (Payet) et enfin auriculaire (Strootman). Pour être clair, Marseille, dont le jeu à Dijon, dernier match à l’extérieur, avait été jugé «» par André Villas-Boas, se présente à Amiens en calebard et en chaussettes, amputé de cinq titulaires habituels. Alors, puisque les principes de Luka Elsner, eux, sont là, la Licorne se charge de l’empalement : Aleesami ouvre le score sur un centre de Kakuta repoussé derrière sa ligne par Mandanda, et voilà les locaux déjà devant (1-0, 11). C’est dans le cours du jeu, cela ne va pas le rester longtemps.Le pressing à la glotte des Amiénois se relâche progressivement jusqu’à la carotide, puis le nombril, Sarr en profite pour alerter Gurtner (18) et Benedetto pour créditer son cinquième ballon seulement d’une merveille de frappe hors de la surface (1-1, 23). Valentin Rongier, titulaire d’un soir aux côtés de Sanson et Lopez, est à peine surpris : Amiens est l’équipe qui perd le plus de points cette saison après avoir ouvert le score (sept). Mais alors que l’OM semble définitivement au-dessus, Caleta-Car s’écroule (gentiment) sur Guirassy dans la surface, qui se fait lui-même justice tout en plantant les Olympiens (2-1, 41). À vrai dire, ce score est un mystère.Ce qui l’est moins, c’est la forme de Mandanda. Le bonhomme, grande satisfaction marseillaise depuis le début de saison et jamais meilleur que lorsqu’il est régulièrement sollicité, est encore une fois en jambes, et il le prouve : devant Guirassy, d’abord, le forçant à toucher l’équerre (46), puis devant Otero, surtout, au bout d’une contre-attaque qui aurait fait break 99 fois sur 100 (56). Les lignes olympiennes sont distendues, le jeu manque cruellement d’inventivité, et seuls les coups francs rapprochés (Benedetto, 55) et les débordements individuels sur les ailes (Radonjic pour Sanson, 66), permettent à Gurtner de se chauffer les gants. Le quatuor offensif amiénois Guirassy-Mendoza-Otero-Kakuta prend en permanence de vitesse la défense de l’OM, de même que Radonjic avec Calabresi, mais les deux équipes font preuve de beaucoup de déchet devant le but.AVB fait rentrer les jeunots, puisqu’il n’y a que cela : Lihadji et Khaoui remplacent Lopez et Sanson, tandis qu’Amiens fait rentrer le vieux crouton Bodmer et se replie sur ses bases. L’OM cède finalement sur contre-attaque dans le temps additionnel grâce à Mendoza (3-1, 90+2), et l’on se dit qu’il aura manqué ce soir de tout : de talent, d’inspiration, de réalisme... et même de coup de pouce arbitral. Après la victoire face à Lille et le nul contre Lyon, Amiens aura donc croqué Marseille à domicile. Alors, l'année 2019 est celle des Luka ?