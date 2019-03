Amiens, la prime à l'audace

Donnés pour morts fin janvier, les Picards ont signé face à Nîmes leur troisième succès en cinq matchs, reléguant Dijon, le barragiste, à sept points. S'il s'explique en bonne partie par le recrutement hivernal et le retour aux affaires de Moussa Konaté, ce regain de forme coïncide aussi avec le passage en 4-4-2 orchestré par Christophe Pélissier.

Konaté-Guirassy-Pieters, tiercé gagnant

Présence physique, dépassement de fonction et 4-4-2 à l'ancienne

Par Simon Butel

Il était LA priorité hivernale. L'homme par qui devait en bonne partie passer le salut d'Amiénois bien mal embarqués à l'aube de la nouvelle année. Élément clé du onze de Christophe Pélissier l'an dernier, Gaël Kakuta devait, selon les prévisions picardes, endosser de nouveau cet hiver le costume du maître à jouer, du facteur X capable d'assurer le liant entre le milieu et l'attaque dans le 4-2-3-1 cher au coach samarien. Le gaucher a eu beau mettre la pression aux dirigeants du Rayo Vallecano , jusqu'à refuser de monter dans le bus pour un match de Liga, et les décideurs madrilènes finir par s'entendre avec leurs homologues amiénois, rien n'y a fait : entre vols retardés, fax tardifs et documents non traduits ou non signés, Kakuta est resté à quai. Relégable début février au sortir d'un mercato inachevé et d'une série de quatre défaites de rang, le SCA semblait condamné à l'abattoir.En apparence seulement. D'abord parce qu'à défaut de faire revenir Kakuta, Amiens a enregistré début février le retour du principal destinataire de ses caviars l'an dernier, Moussa Konaté (13 buts en Ligue 1 la saison dernière, dont trois sur des services de Kakuta). Avec l'international sénégalais (27 sélections, 11 buts), pété à l'adducteur et absent depuis trois mois, l'attaque amiénoise, quasi muette en début d'année (un but en cinq matchs entre la 18et la 23journée), a retrouvé des couleurs (six buts en autant de matchs disputés avec Konaté). Auteur de deux pions, dont l'un synonyme le 9 février - date de son retour - de succès face à Caen (1-0), le premier des Picards depuis le 8 décembre, Konaté est l'un des trois grands artisans du renouveau amiénois. Les autres ? Sehrou Guirassy, Erik Pieters et Christophe Pélissier.C'est qu' Amiens s'est tout de même renforcé cet hiver. Ce, en suivant un fil rouge déjà déroulé cet été, quand Krafth, Gnahoré, Ganso , Kurzawa, Otero et Ghoddos avaient rallié la Venise du Nord : recruter malin sans flamber, tout en conservant ses cadres. À commencer par Konaté, dragué tout l'hiver par Al-Hilal ( Arabie Saoudite ). Ganso et Kurzawa sont repartis, et Otero (un but en 24 apparitions) peine à s'imposer ? Il n'est aucun pari sûr, et ceux tentés cet hiver avec Erik Pieters et, donc, Sehrou Guirassy, semblent eux déjà réussis. Illustration ce samedi, à la 49minute d'un Amiens Nîmes qui s'est soldé par le troisième succès picard en cinq matchs de Ligue 1 : longue touche à la Rory Delap du premier à destination du second, auteur d'un enchaînement amorti poitrine - reprise de volée en pivot de toute beauté pour l'ouverture du score. Nouvelle démonstration un quart d'heure plus tard, quand l'international néerlandais (18 sélections), prêté par Stoke City , s'est arraché pour reprendre de la tête un centre de... Konaté, et doucher des Crocos à peine revenus dans le match.Ce week-end, c'est donc un latéral gauche qui s'est retrouvé dans les six mètres nîmois pour conclure un contre rondement mené et offrir les trois points à Amiens . Un dépassement de fonction ponctuel qui ne doit pas masquer ce constat, récurrent depuis quelques matchs : avec Konaté et Guirassy, cet Amiens-là pèse plus sur les surfaces adverses. Deux véritables pointes plutôt appelées, sur le papier, à se tirer la bourre, et dont l'association, osée pour une formation alors en pleine hémorragie, résulte de la réorganisation en 4-4-2 opérée par Christophe Pélissier début février. Adepte, on l'a dit, du 4-2-3-1, le technicien a pas mal tâtonné, filant les clés du camion tantôt à Ghoddos, tantôt à Mendoza, ou plus récemment à Gnahoré ou Bodmer, sans grand succès.Ses expérimentations ne se sont pas limitées aux hommes. Cette saison, on a ainsi vu Amiens évoluer en 5-3-2, avec Gnahoré en soutien de deux attaquants, ou en 4-3-3, avec une sentinelle et deux relayeurs. Sans qu'aucun système ne fasse autorité. Et avec, dans les deux cas, un pouvoir offensif assez limité. Un souci solutionné, donc, par ce 4-4-2 à l'ancienne, d'autant plus joueur que les couloirs y sont tenus par des garçons comme Ghoddos, Mendoza ou la révélation Timité, plus feux follets que coureurs de fond. Au moins temporairement : derrière Konaté et Guirassy, l'unique pointe de métier se nomme Stanley Segarel, apparu pour la première fois en pro en décembre, à déjà 24 ans. Trop peu, sans doute, pour affirmer dès maintenant que le 4-4-2 vivra à Amiens. Éléments de réponse et début du casse-tête dès ce week-end pour Christophe Pélissier. À Angers , son équipe se déplacera sans Sehrou Guirassy, exclu en fin de match contre Nîmes . Un problème de moins pour le SCO, qui restera tout de même sous la menace des touches à l'anglaise d' Erik Pieters