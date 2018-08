Amavi à la mort

Auteur de débuts fracassants à son arrivée à l'OM la saison dernière, Jordan Amavi n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois.

Débuts fracassants

La blessure n'est plus une excuse

Faute avouée à moitié pardonnée. Mais quand les fautes se répètent encore et encore, même si la moitié est pardonnée, ça commence à faire beaucoup. Cet été, Jordan Amavi a fait son mea culpa dans les colonnes deconcernant son mauvais printemps. «, a déclaré le latéral gauche de l’OM.» Honnête de sa part. Sauf que l’ancien Niçois commence la saison comme il a terminé la dernière, à savoir la tête à l’envers, en atteste sa mauvaise préparation et son match catastrophique à Nîmes.L’été dernier, Jordan Amavi débarque à Marseille en prêt avec option d’achat – levée très vite d’ailleurs – et l’étiquette de doublure de Patrice Évra. Mais l’ancien Niçois inverse très vite la hiérarchie. Il vit les deux premiers matchs sur le banc, profite des prestations toutes rouillées de Tonton Pat, et s’impose comme titulaire. Ne laissant que les matchs de coupes à l’ancien capitaine des Bleus. Grâce à sa vitesse, sa grosse activité, son agressivité et sa qualité de centre, il impressionne très vite, notamment au mois d’octobre avec deux passes décisives contre Strasbourg et un gros match contre le PSG, face à Kylian Mbappé. Des performances XXL qui lui permettent d’accéder à l’équipe de France après seulement un mois dans la peau d’un titulaire à l’OM.Et puis, ensuite, tout s’est cassé la gueule. D’abord, paradoxalement, c’est le départ de son concurrent direct qui le plombe. En novembre, Patrice Évra voit son contrat résilié poursur supporter. Plutôt que d’être conforté par le boulevard qui s’ouvre devant lui, Jordan Amavi, très proche d’Évra, commence à se perdre sans concurrence pour souffler et pour être boosté. «» , racontait Amavi, toujours dansEt puis, à force de jouer tous les matchs en entier, Jordan Amavi finit par se péter juste avant Noël. Il manque plus d’un mois de compétition à cause d’une déchirure musculaire. «» Si Amavi assure qu’il «» , cette blessure signe pour l’instant la fin du beau Jordan Amavi. Depuis, impossible de retrouver son meilleur niveau, poussant Rudi Garcia à titulariser Hiroki Sakai à gauche de temps en temps. Depuis des mois, Amavi n’est que l’ombre de lui-même, enchaînant erreurs de placement, mauvais choix et approximations techniques. Pour reprendre sa progression, il va falloir arrêter d’avouer les fautes, et commencer à les corriger.