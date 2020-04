Amateurs, le grand tournoi : début des 1/8 de finale !

Parce qu'on commençait à être clairement en manque de fausses touches, de convocations par sms, de maillots XXL et de 3e mi-temps, le Vrai Foot Day by So Foot, la journée française qui célèbre le foot du dimanche et ses acteurs, s'est mis en tête de lister tout ce qui fait le foot amateur et d'élire son meilleur représentant.







La plus grosse victoire est à attribuer aux "Chasubles qui puent" avec 94% de votes contre 6 aux "Gants du gardien du puent".



Quant au match le plus serré, il a opposé "Faites vous plaisir les gars" vs "Y'en a qui bossent lundi" : 51% contre 49%.



A partir d'aujourd'hui, place aux 1/8. De beaux matchs en perspective.







Pour rappel, ce sont les réseaux sociaux du VFD qui font office de bureaux de votes :



Mais on vous donne un avant-goût ici avec déjà un choc : le champion des campagnes, le champ de patates, face au juge de touche qui est aussi le dirigeant de l'équipe adverse, l'arbitrage maison !



