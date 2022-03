La directrice générale de Newcastle apporte son soutien à Abramovitch

FP

On n'a pas le même maillot, mais on a le même portefeuille.Plus ou moins contraint de vendre Chelsea en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, Roman Abramovitch a reçu, ce jeudi, le soutien d'un autre club de Premier League. Amanda Staveley, directrice générale de Newcastle, a tenu à s'exprimer lors du Business of Football Summit organisé par le, a-t-elle déclaré.Les actuels propriétaires saoudiens desavaient essuyé des critiques et des objections au moment de leur rachat. Les défenseurs des droits humains s'étaient notamment opposés à cette opération. Entre Abramovitch et les investisseurs d'Arabie saoudite, la Premier League semble tout de même avoir pris conscience de la situation et pourrait inclure une clause garantissant les droits de l'homme pour les futurs rachats de clubs anglais Et toujours rien pour ces pères de famille que Mohamed Salah ridiculise chaque week-end ?