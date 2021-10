Amadeus s'impose face aux Municipaux nicois

Le football entreprise en PACA est en recherche d'un second souffle : moins en moins d'équipes se sont inscrites depuis la crise sanitaire. La motivation et la qualité sont néanmoins toujours présentes. Exempts : les Eagles d'Amadeus recevaient en amical les Municipaux de Nice.

Les nicois se revoltent

Isch Nicolas

Sous le soleil dominical de la côte d'Azur, le match débute tranquillement. Les Eagles en blanc sont collectivement en place, et en début de match laisse les bleus faire circuler derrière pour mieux récupérer la balle dès la ligne médiane franchie pour utiliser la vitesse de projection de leurs joueurs offensifs. Une tactique payante défensivement, les mMnicipaux n'arrivant pas à se montrer dangereux. Offensivement, en revanche les blancs ne concrétisent pas immédiatement leurs occasions, avec de beaux ratés, une constante chez les Eagles. «» , dixit Brieux notre journaliste Sofoot, c'est sûr, on s'adapte à nos qualités. Finalement suite à une énième récupération ligne médiane, une combinaison au milieu envoi le numéro 9 en profondeur battre le gardien. Les changements à la 30ne changent pas la donne, Amadeus pousse, vendange mais finit par faire la différence, un but de chaque ailier pour un score à la mi-temps de 3-0. Les Municipaux s'étant montré dangereux une fois avec une frappe sur la barre.Se sont-ils vus trop beaux ? Ont-ils cru que les Municipaux lâcheraient ? Ont-ils craqué physiquement ? Un peu de tout ça, sans doute. Le discours des Municipaux est clair : il faut gagner la deuxième mi-temps. Les Niçois ont monté en agressivité et les blancs ont beaucoup plus de déchets techniques, les passes sont moins précises, les contrôles plus approximatifs. Le match est plus haché, et sur une incompréhension entre les deux défenseurs centraux, l'attaquant des Municipaux récupère le ballon et part battre le gardien en face à face pour réduire le score. Un peu de doute s'installe, et si les blancs dominent, on sent moins de maitrise. Amadeus creuse finalement l'écart grâce à un doublé de leur numéro 9. Mais impossible de se reposer sur ses lauriers, sur un duel un peu anodin sur un coup franc, un pénalty logique est sifflé pour pied haut. 4-2, score final. «» , dira un joueur des Municipaux. Les deux équipes se retrouveront ensuite pour un pique-nique dans les tribunes. Plaisir sur et en dehors du terrain. C'est aussi ça le Vrai Foot Day.