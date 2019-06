Alves quitte le PSG

66

SB

, Dani.Deux ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de la Juve, Daniel Alves s'apprête à quitter la capitale. En fin de contrat au 30 juin, le latéral droit n'étirera finalement pas son bail au-delà de cette date comme il en était question en mars. Le Brésilien a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram, quelques heures après la large victoire du Brésil face au Pérou (5-0) lors de la Copa América au cours de laquelle il s'est illustré en inscrivant le quatrième but des siens. Homme le plus titré de l'histoire du foot avec 39 trophées, l'ancien Barcelonais eten a remporté cinq dans la capitale en deux ans : le Trophée des Champions 2017, les championnats de France 2018 et 2019, la Coupe de la Ligue 2018 et la Coupe de France la même année. Côté chiffres, il aura disputé 73 matchs, inscrit huit buts et délivré seize passes décisives.Le capitaine de lan'envisage pas de raccrocher pour autant. Un retour au pays, et notamment à l'Esporte Club Bahia (son club formateur) n'est toutefois pas d'actualité. «, a-t-il répondu aux médias brésiliens, qui l'interrogeaient sur la question la semaine dernière.» L'un d'eux est connu : disputer le Mondial 2022 avec le Brésil. Il aura alors 39 ans.Les supporters parisiens l'auront donc compris : les voilà partis pour une saison supplémentaire avec... Thomas Meunier, pourtant sur le départ, dans le couloir droit.