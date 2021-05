Álvaro peste contre la prestation de l'OM

LF

L'OM était en manque d'inspiration. Marseille a sombré face à l'ASSE ce dimanche à 13h et a raté l'occasion de faire le trou dans la course à la cinquième place, puisque Lens a perdu contre Lille , et Rennes doit affronter des Parisiens qui ne lâchent rien dans la course au titre. C'est donc un Álvaro González plutôt désabusé qui s'est présenté au micro de Canal Plus., a soupiré l'Espagnol.Si Rennes s'incline ce soir, Marseille pourrait quand même réussir à faire le bon coup du week-end en ne perdant que d'un but d'écart.