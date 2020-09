Álvaro Gonzalez, des paroles et des actes

Depuis dimanche soir et son altercation avec Neymar, Álvaro González est dans l’œil d’un cyclone médiatique dans lequel il se retrouve accusé de propos racistes. Pour distinguer le vrai du faux, il fallait se pencher sur la personnalité du défenseur de l’OM depuis son arrivée dans le périlleux monde du football professionnel.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. À veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM Gracias familia

pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Alvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Le guerrier montagnard

Bakambu : « On allait presque en venir aux poings »

Marcelino : « Tu savais qu’il allait effectuer l’entraînement avec une intensité maximale »

Par Quentin Ballue et Antoine Donnarieix

Propos de Marcelino, Colsa et Bakambu recueillis par QB et AD.

C’était un Classique que la Ligue 1 n’oubliera pas de sitôt. Pour la victoire de l'OM après 3850 jours de disette, d'abord. Mais aussi pour quelques échauffourées et autres pétages de câble. Le plus bouillant a eu lieu entre Neymar et le Marseillais Álvaro Gonzalez. Les deux se sont chauffés pendant toute la rencontre, et le Brésilien, à la 37minute, a accusé l'Espagnol d'injures raciales. Excédé, Neymar a terminé son match sur un carton rouge, après avoir mis une claque sur la tête de Gonzalez., s’est-il insurgé devant le quatrième arbitre.De son côté, Álvaro González récolte un crachat visible d’Ángel Di María, mais termine la rencontre sur la pelouse et en vainqueur. Droit dans ses bottes, le défenseur central prend même la peine de répondre sur Twitter aux accusations de Ney.Alors, qui est vraiment Álvaro González ? Pour mieux cerner la personnalité du bonhomme, il faut se replonger dans sa première aventure professionnelle. Formé au Racing Santander, il ne connaît sa première convocation avec l’équipe première qu’à 21 ans.(le 5 mai 2011 contre le Real Majorque, N.D.L.R), se souvient Marcelino García Toral, entraîneur du club en 2011.Au milieu des jaloux et des requins, Álvaro s’immisce grâce à son état d’esprit conquérant sans basculer dans l’inacceptable., poursuit l’ex-entraîneur du FC Valence.Gonzalo Colsa, l’ancien capitaine des(Montagnards, en VF), est lui aussi particulièrement incrédule quant à la polémique Neymar :, affirme Colsa.Depuis le début de semaine, les langues se délient pourtant à foison dans les médias. Mardi, Manuel Soberón donnait sa version des faits sur la chaîne espagnole Cuatro."bobo" (idiot, en VF), révèle l’oncle d’Álvaro.(...)Neymar est-il allé trop loin dans sa colère et sa frustration ? Une théorie plausible, lorsque l'on sait que le joueur pouvait parfois user le mental de ses coéquipiers durant son passage à Villarreal., concède Cédric Bakambu, ancien partenaire du joueur entre 2016 et 2018.Les années sont passées, mais le défenseur de l’OM n’a semble-t-il pas changé dans sa manière de procéder. Et pour cause, cela fonctionne : sa force mentale lui permet d’exercer une emprise sur son vis-à-vis direct. Lors de son passage à l’Espanyol de Barcelone, Álvaro s'était déjà lancé dans une bisbille avec un certain Leo Messi lors d’un derby barcelonais en faisant référence à sa petite taille., réagit l’actuel avant-centre du Beijing Guoan.Finalement, Álvaro présente un portrait plutôt classique : celui d’une personne en quête de réussite professionnelle et prête à beaucoup de sacrifices pour parvenir à ses fins. Mais résumer l’homme à un compétiteur acharné serait réducteur., clarifie Bakambu.Au moment d'avoir sa chance, Álvaro a compris qu’il ne fallait plus laisser de place au doute., se remémore Marcelino.Au point de devenir une référence à son poste ? Pas tout à fait., conclut Bakambu.Et les oreilles grandes ouvertes.