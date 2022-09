Alphonse Areola sera titulaire face au Danemark

LT

Et il aura donc plus joué en équipe de France qu'en Premier League cette saison.Alors que l'hécatombe de blessures n'a pas épargné le poste de gardien de but, Didier Deschamps a confirmé ce samedi en conférence de presse qu'Alphonse Areola sera bien titulaire dimanche à Copenhague, face au Danemark. Le sélectionneur respecte donc la hiérarchie établie, alors qu'Alban Lafont et Steve Mandanda avaient été appelés pour pallier respectivement les forfaits d'Hugo Lloris et Mike Maignan. Entré à la mi-temps de France-Autriche (2-0) , après la blessure du portier du Milan, Areola n'est pourtant pas le gardien qui joue le plus parmi les trois présents au rassemblement.Cette saison, à West Ham, l'ancien Parisien n'a joué que 60 minutes en Premier League et n'a été titularisé que deux fois, en Ligue Europa Conférence. Pas un problème selon Deschamps :Après tout, il n'a encaissé qu'un seul but chez les Bleus.