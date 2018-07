Alors, Dele or not Dele ?

Blessé en ouverture face à la Tunisie, Dele Alli est de nouveau disponible mardi pour affronter la Colombie en huitième de finale du Mondial. Assez pour être aligné par Southgate ? Pas sûr.

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Quoi qu’on pense de Dele Alli , il se passe toujours quelque chose de différent quand ce gars-là décide de prendre l’espace sur le terrain ou face à la presse. Parfois, ça fait des éclats : un aplomb qu’on pourrait combiner à de l’assurance plus qu’à de l’insouciance. Samedi, à trois jours du premier huitième de finale de Coupe du monde depuis huit ans que s’apprête à disputer l’Angleterre face à la Colombie, à Moscou, l’international anglais est donc venu rassurer son monde : pas de panique les gars, je suis en forme et préparez-vous, ça va faire des étincelles. Mais, et la pression d’un premier sommet mondial ? «, répond le joueur de Tottenham, dont le Mondial s’apprête à redémarrer après quinze jours passés à soigner une cuisse touchée lors de la première excursion des Anglais en Russie, contre la Tunisie (1-2), le 18 juin dernier.» Le joueur vient de disparaître, d’un coup.Place à l’enfant, celui qu’il reste encore à 22 ans : un type arrivé en Russie avec une énorme étiquette dans le dos et un statut à assumer. Simple, selon son entraîneur à Tottenham, Mauricio Pochettino , Alli n’est rien d’autre que «» . C’est fort, non ? «(Kylian Mbappé a 19 ans, ça ne compte donc pas sur l’échelle Pochettino)» , se justifiait alors le coach argentin le 15 mars dernier, quelques jours après un match XXL du joueur à Bournemouth (1-4). Il y a forcément une part d’aveuglement dans tout ça et aussi une forme de protection, c’est le jeu. Pochettino tient pourtant le bon fil : en matière de potentiel, Alli est un bonbon. Quand il se déballe correctement, on s’entend. Il suffit de revoir sa copie rendue face au Real en novembre dernier, à Wembley, pour mesurer ce que ça peut donner. Mais c’est autre chose qui a été retenu contre Dele Alli au moment de le voir débarquer sur le tarmac du premier Mondial de sa jeune carrière : son inconstance, même s’il a bouclé sa saison sur quatorze buts toutes compétitions confondues et dix-sept passes décisives, et sa difficulté à s’insérer dans certains systèmes de jeu. Un détail placé au-dessus de tout dans la version Southgate de l’Angleterre.Dans cette équipe, Alli est un casse-tête, un joueur libre dans un ensemble qui se veut réglé comme du papier à musique. Cette Angleterre est prudente, refuse de se brûler les ailes dans un tournoi vu comme la première étape d’une génération, et le milieu des, lui, n’a pas le temps d’attendre. C’est l’impatience de la jeunesse, rien de nouveau, et samedi, Dele Alli s’est surtout présenté en homme déconnecté du passé. Interrogé sur le rouge reçu par David Beckham contre l’Argentine en 1998, il a alors été cash : c’est quoi cette histoire ? Sur la Coupe du monde 2014, lors de laquelle il était en plein stage de préparation en Irlande avec MK Dons, même réponse : «» Non, Alli, c’est autre chose : un jeune de son époque, qui se décrit comme le «» de l’équipe et voit chaque défi comme une occasion de prouver qu’il est, là aussi, le meilleur.Peut-être aussi parce qu’il revient de loin : dans un pays structuré au possible, Dele Alli est né dans la rue, a été abandonné par son père à l’âge de trois ans et a grandi dans les bras d’une mère alcoolique. Ainsi, il s’est fait sa propre structure, et son football est identique. Avant la Coupe du monde, Southgate avait ainsi prévenu le joueur qu’il n’avait aucune assurance de partir titulaire en Russie, et lesont trouvé un équilibre parfait en 3-3-2-2 avec Jesse Lingard et Ruben Loftus-Cheek , des éléments plus disciplinés, derrière la paire Kane-Sterling. Face à la Colombie, Alli pourrait alors commencer par regarder ses potes cavaler sans lui et devrait entrer en cours de match. Peu importe, il croquera dans ce morceau et l’assure : «» Pour ça, Alli se dit aussi prêt à prendre un tir au but si séance il y a. Le rêve anglais pourrait, évidemment se jouer aussi là-dessus : à l’assurance.