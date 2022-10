Alors, Balotelli en Suisse, ça donne quoi ?

Christian Constantin, l'emblématique président du FC Sion, a réussi à attirer dans le Valais Mario Balotelli (32 ans). Depuis son arrivée en Suisse, l’attaquant international italien a marqué 3 buts, réussi des gestes dont lui seul est capable, aussi traîné des pieds sur quelques pelouses helvétiques et s’est déjà fait remarquer dans les boîtes de nuit de Lausanne. Bref, du Super Mario comme on l’aime.

Le transfert le plus coûteux de l’histoire de Sion

Missile haalandesque et Mick Jagger

Par Alexis Billebault

Mario Balotelli, depuis son passage en France, à Nice puis à Marseille, d'août 2016 à juin 2019, ne va jamais là où on l’attend. Une escale – discrète - à Brescia en 2019-2020 (5 buts), une autre en Serie B à Monza (2020-2021), le club désormais tombé dans l’escarcelle de Silvio Berlusconi (6 buts), un passage réussi à Adana Demirspor (2021-2022) avec 19 buts inscrits en Süper Lig, et enfin une signature au FC Sion le 31 août dernier, alors qu’il était encore sous contrat avec la formation turque, à 2,7 millions d’euros par an de salaire et primes., explique Christian Constantin, le président sédunois, tout de suite emballé à l’idée de parler de sa dernière et clinquante recrue.Oui, on l'a vu. Un tir surpuissant, son troisième but de la saison après ceux inscrits face à Winterthour (1-3) et aux Grasshopper Zurich (4-4)., savoure le dirigeant au tutoiement immédiat.L’homme d’affaires, lui-même ancien gardien de but professionnel, notamment à Neuchâtel Xamax, est aujourd’hui l'une des plus grandes fortunes de Suisse. L’opération Super Mario lui a coûté pas mal d’argent – 3 millions d’euros de transfert et 2 millions d’euros de salaire annuel hors primes selon certaines sources –, et Constantin confirme que jamais le FC Sion, sous sa présidence, n’avait autant payé un joueur.Et quand on lui parle de rentabilisation, le Valaisan coupe court.Lors de la conférence de presse suivant son arrivée, soixante journalistes étaient présents, dont quelques Italiens venus écouter l’ancien attaquant de Manchester City, Liverpool, de l’Inter Milan et de l'AC Milan., confirme le journaliste Florian Vaney, qui suit le FC Sion pour l'agence Sport-Center. Et l’intérêt des médias pour la bête de scène italienne est partagé par les amateurs de football., poursuit le rédacteur., intervient Nathanaël Saintini, formé à Montpellier et international guadeloupéen. Son arrivée dans le vestiaire sédunois ?Un phénomène comme Balotelli est évidemment l’objet de toutes les attentions. Sur le terrain, bien sûr, mais en dehors., reprend Christian Constantin.De source interne, l’international italien (36 sélections, 14 buts) fait le job. Il ne zappe pas les entraînements, a un comportement professionnel et le staff technique, emmené par Paolo Tremazzani, un autre transalpin, n’a pas grand-chose à lui reprocher., reprend Florian Vaney. Saintini, qui, en tant que défenseur, se le coltine tous les jours à l’entraînement, a appris à apprécier la puissance de Super Mario., reprend Saintini. À Sion en particulier et en Suisse en général, ils sont évidemment nombreux à guetter la cohabitation entre deux très fortes personnalités comme celles de Balotelli et Constantin.Car Mario ne serait pas Balotelli sans les virées nocturnes qui ont toujours escorté sa carrière. Au mois de septembre, une vidéo promptement diffusée sur les réseaux sociaux avait montré l’attaquant pas très frais à la sortie d'une boîte de nuit à Lausanne, quelques heures après une victoire à Saint-Gall (1-2), et des supporters des Rouge et Blanc avaient un peu râlé., tempère le truculent président sédunois., conclut Florian Vaney. Le FC Sion est troisième de son championnat, et Super Mario a déjà réussi à attirer l’attention sur lui. Oui, Christian Constantin est content.