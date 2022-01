Société commerciale de la LFP : à fonds les ballons

Quand c’est flou, y a un loup ?

« La Ligue n'a remis aucune étude sérieuse résumant les avantages et inconvénients, les conditions de mise en œuvre ou les précautions à prendre relatives à ce projet. »

« La Ligue veut faire rentrer du cash et vite. Très bien, mais le problème, c'est que ça a un impact sur le plus long terme. »

Du cash et du court terme

Le fonds du problème

« Ce qui se joue ici, c'est la poursuite de la financiarisation du foot français. On ne règle pas le problème, on l'accentue. »

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC.









Vincent Labrune n'est sans doute plus le bienvenu à Ljubljana. Auditionné début décembre par le Sénat, le président de la ligue avait dû se résoudre à une comparaison peu flatteuse pour la patrie de Jan Oblak, afin de mettre en exergue l'urgence financière à laquelle la France du foot est confrontée :Si l'ex-président de l'OM est venu jouer les Nostradamus du ballon rond devant les parlementaires, c'est bien parce qu'il veut les convaincre de l'urgence de voter un amendement, qui peut changer le destin du football bleu-blanc-rouge : ce dernier vise à la création d'une société commerciale affiliée à la LFP, qui gérerait et commercialiserait les droits TV du foot français. Surtout, il permettrait que 10 à 20% des parts de cette future entreprise tombent entre les pattes d'un fonds d'investissement. Pas pour des billes : Labrune aurait pour objectif de faire payer aux nouveaux entrants 1,5 milliard d'euros. Une somme qui devrait permettre au foot hexagonal - asphyxié financièrement par la catastrophe Mediapro et l'épisode coronavirus - de ne pas sombrer économiquement. Alléluia ? Pas vraiment. Car avec des fonds d'investissement, la méfiance est toujours de mise.Le Sénat ne s'y est pas trompé, notamment en incluant dans le futur texte de loi un certain nombre de garde-fous. Les parlementaires ont notamment limité à 10% le pourcentage des parts que les fonds d'investissement pourraient acquérir dans la future société commerciale., précise le sénateur Michel Savin, rapporteur de la loi visant à démocratiser le sport en France, dont est issu l'amendement relatif à la création de la société commerciale.Si les parlementaires comprennent la nécessité explicitée par la Ligue de trouver de nouveaux investisseurs, le flou qui entoure le projet de la LFP interroge légitimement., confirme le sénateur Laurent Lafon, qui préside la commission de la Culture et de l'Éducation du Sénat qui a auditionné Vincent Labrune, mercredi 8 décembre.De fait, la Ligue ne peut probablement pas encore communiquer sur les détails de son futur projet, alors qu'elle serait actuellement en négociation avec quatre fonds, en l'occurrence CVC Capital Partners, Oaktree, Silver Lake et Hellman & Friedman. Les contours de l'initiative n'en sont que plus opaques, ce qui ravit modérément les élus qui planchent actuellement sur le dossier.s'interroge Lafon.Le montant de 1,5 milliard d'euros que la Ligue espère de ces nouveaux investisseurs, resterait, lui, purement théorique., avance Savin.Pour tenter de démystifier un peu l'ensemble, le mieux est encore de se tourner vers des spécialistes des droits TV audiovisuels. Comme le consultant Pierre Maes, ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique et auteur du livre. Pour ce dernier, la création de la future société commerciale de la Ligue répond d'abord à des problématiques court-termistes :Le 10 décembre dernier, la Liga avait effectivement acté la création de sa propre société commerciale. Cet accord, conclu avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners , verra le nouvel investisseur verser 2 milliards d'euros aux clubs professionnels espagnols. En contrepartie, les formations ibériques s'engagent à céder 11% des revenus annuels de leurs droits TV au fonds d'investissement, pour les cinquante prochaines années., déroule Maes. Il convient par ailleurs de souligner que le Barça, le Real et l'Athletic de Bilbao ont fait sécession et intenté une action en justice pour désamorcer le projet de la Liga., estime Maes.Le champ d'action et de compétence que la LFP choisira d'accorder aux fonds peut aussi poser question., explicite Pierre Maes.Les limites que le Sénat veut adjoindre à la prise de participation d'un fonds à la société commerciale de la Ligue seront-elles seulement suffisantes ? Le député La France insoumise Michel Larive se permet d'en douter :Une financiarisation dont les objectifs précis interrogent, alors que l'échec de Mediapro a démontré que commercialiser les droits TV du foot hexagonal n'offrait aucune garantie de succès., confirme Maes.Difficile, néanmoins, de savoir dans quel scénario la Ligue va précisément s'embarquer à moyen terme. Il faut seulement espérer que les précautions nécessaires seront au moins prises pour s'éviter un fiasco semblable à celui de l'affaire Mediapro, un an plus tôt.