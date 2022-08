Almería renverse Séville

Almería (3-4-1-2) : Fernando Martínez - Babić, Ely, Kaiky (Chumi, 74e) - Akieme, Costa, Eguaras (de la Hoz, 46e), Pozo (Mendes, 74e) - Robertone (Curro Sánchez, 82e) - Sadiq, Ramazani (Léo Baptistão, 80e). Entraîneur : Rubi.

Séville (4-3-3) : Bounou - Navas (Ocampos, 65e), Nianzou, Rekik (Carmona, 58e), Telles - Jordan (Isco, 58e), Fernando, Óliver (Delaney, 58e) - Lamela (En-Nesyri, 65e), Mir, Papu Gómez. Entraîneur : Julen Lopetegui.

En déplacement au Juegos Mediterráneos, pour un petit derby andalou, Séville a été surpris par le trouble-fête Almería (2-1). Un succès renversant.Dans l'obligation de lancer une saison jusque-là poussive, les hommes de Julen Lopetegui n'ont pourtant pas tardé à s'élancer vers le but de Fernando Martínez, délaissant la frilosité caractéristique de leur entraîneur. Un choix payant, qui a vu Erik Lamela tenter sa chance par deux fois, d'une frappe croisée au point de penalty (19et 25), avant qu'Óliver Torres n'ouvre la marque. Excellement servi par Karim Rekik, le meneur de jeu s'est effectivement élevé dans les airs, à l'entrée de la surface, pour catapulter son ballon de la tête. Sereins, les visiteurs vont cependant lâcher, à quelques minutes de la pause. La relance anodine du portier almérien a ainsi plongé Tanguy Nianzou dans la confusion, profitant à Largie Ramazani, venu pousser le cuir du crâne et ajuster sa reprise du droitDe quoi dérégler la machine sévillane et sa défense aux abois, dépassée par le regain de forme adverse. Parti dans la profondeur et oublié couloir droit, Alejandro Pozo a, dès lors, pris tout son temps pour se réaxer balle au pied, trouvant Umar Sadiq esseulé au second poteau pour mettre les siens devant. La débauche d'énergie de Lopetegui, faisant entrer Isco, Lucas Ocampos et Youssef En-Nesyri, n'en sera d'ailleurs que plus veine, voyant l'UDA enchaîner les attaques. Infatigable, Ramazani passera près du doublé, perdant son face à face d'un rien avec Yassine Bounou (75).L'Andalousie restera tout de même rouge et blanche, mais pas du côté que l'on imaginait.