The Sun takes over Paris ahead of tomorrow’s epic World Cup clash and tells The French ‘It’s coming home’ pic.twitter.com/iq3UPvZkYv — The Sun (@TheSun) December 9, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Viril, mais correct.Moins de 24 heures avant le choc Angleterre-France en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, lea fait parler de lui ce vendredi, via une campagne de publicité originale. Ainsi, à des endroits stratégiques de Paris, notamment près de la Tour Eiffel, les plus curieux ont pu observer des affiches inédites : «» , «» , «» ou encore l'habituel «» . Des messages motivationnels pour les, et chambreurs à l'intention des Bleus.De là à allumer une rivalité qui n'en est pas vraiment une