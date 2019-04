Aller voir un match de Ligue 1 coûte 20 € en moyenne

DDG

Un billet bleu et on n'en parle plus.Le « panier du supporter » pour assister à un match de Ligue 1 coûte 20 € en moyenne selon Le Parisien . Un prix qui prend en compte la place la moins chère au stade, un jambon-beurre et un soda, mais pas le coût du déplacement.Le panier le plus cher ? Au PSG , bien sûr (28,70 €). Officiellement, le tarif le plus accessible au Parc des Princes pour un match « classique » de championnat est de 20 € – le même montant que pour Monaco . Mais au PSG , il est bien souvent impossible de trouver des places à moins de 40 € sur la billetterie officielle. Tout l'inverse de Guingamp , où le panier est le plus abordable (12 €), de même que la place (6 €) à Roudourou.En cas de petit creux, mieux vaut prendre sur soi au Parc des Princes. Le jambon-beurre y est en effet facturé à 5,20 € (tarif le plus onéreux), contre 3,50 € à Bordeaux en bas de classement ( la preuve que Joe Dagrosa tient ses promesses ). Et concernant les sodas, enfin, Strasbourg se fend d'un exorbitant 4,50 €, alors que Guingamp (encore) fait plaisir avec un modeste 2 €.En Avant à Guingamp donc.