Allemagne : opéré à la mauvaise jambe, son rêve de passer pro tombe à l'eau

Une histoire pas banale.Jan Engels a dix-sept ans quand sa vie bascule. U17 allemand évoluant à Karlsruhe, il attire les convoitises du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen, mais ignore leurs propositions, préférant se concentrer sur la Coupe du monde U17 2015. Cependant, à cause d’une erreur médicale, il ne la verra jamais.explique-t-il àChoqué, le joueur veut tout de suite remédier à cette erreur pour continuer sa carrière :« Tu as fait du bon travail, mais malheureusement ce n’était pas la bonne jambe. »La suite est évidemment une succession de galères. L’ailier doit réapprendre à courir puis repartir en niveau amateur pour toucher de nouveau le ballon :Son exil aux États-Unis en 2018 ne se passera pas non plus comme prévu. Malgré une bourse obtenue à Louisville, il ne peut pas jouer car ses sélections jeunes avec l’Allemagne sont considérées comme des matchs professionnels. Tant pis. Il en profite pour passer un master et continue de taper le ballon, mais pas en match officiel. Et en évitant d’allumer la télé, aussi :Comment on dit Docteur Maboul en allemand ?