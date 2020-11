Dortmund prend l'eau face à Cologne

2

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Passlack (Reyna 67e), Akanji, Hummels, Meunier (Hazard, 61e) - Can, Witsel - Sancho, Reus, Brandt (Moukoko, 67e) - Haaland. Entraîneur : Favre.



Cologne (4-1-4-1) : Horn - Cestic, Czichos (Horn, 66e), Bornauw, Wolf - Skhiri - Jakobs, Özcan, Duda, Rexhbeçaj (Drexler, 74e) - Thielmann. Entraîneur : Gisdol.

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cologne met Dortmund au parfum.Pour les hommes de Lucien Favre, la réception de Cologne s'apparentait à une balade de santé… Qui s'est finalement transformée en course contre-la-montre. Toujours à la recherche de son premier succès en Bundesliga, Cologne se déplaçait face à desen grande forme. Et, d'entrée, cet élan est matérialisé par une barre de Sancho bien servi par Reus dans la surface. Première alerte, avant l'assaut ? Pas sûr, puisque c'est bien Ellyes Skhiri qui ouvre la marque. Seul au second poteau, l'ancien Montpelliérain n'a qu'à dévier légèrement le cuir pour faire souffler son coach annoncé sur un siège éjectable en cas de nouveau revers (0-1, 9). Le BVB à terre ? Pas selon Mats Hummels, qui égalise en plaçant sa tête sur un coup franc indirect. Mais pas besoin de VAR pour voir que le défenseur allemand est hors-jeu. Haaland, alors ? Non plus, le Norvégien est maladroit et ne parvient pas à alerter Horn.Performant dans le deuxième acte, le BVB ne s'affole pas et confisque le ballon au retour des vestiaires. Sauf que… bis repetita. Encore seul au second poteau, Skhiri double la mise sur un corner copié-collé du premier but (0-2, 60). Favre peste, et fait entrer l'armada. Bien vu, puisque les deux entrants Reyna et Hazard combinent pour que le Belge ajuste Horn (1-2, 74). Horn toujours, qui vient d'encaisser un but pour le vingtième match de rang, se rebelle et repousse les dernières offensives. Notamment devant Hummels, et… Bürki, monté aux avant-postes. Suffisant pour que Cologne renoue avec la victoire, après dix-huit matchs sans avoir connu cette saveur.Leipzig et le Bayern aiment ça.