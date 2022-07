Ce n'est qu'un au revoir, les Bleues

Voilà, c'est fini. L'équipe de France a encore perdu, et l'équipe de France ne gagnera encore pas un tournoi majeur. Pourtant, si cet Euro 2022 laisse un goût amer en bouche, impossible de remettre en question la supériorité de l'Allemagne et le mérite de sa qualification en finale. Les Françaises ont perdu contre plus fort qu'elles, tout simplement. Et si le constat est cruel, il ne doit pas faire oublier que d'autres échéances attendent les Bleues et qu'elles arriveront très vite. Alors, on continue de voir le verre à moitié plein ?

« Un jour, l'équipe de France fera vibrer le monde entier, j'y crois. »

Pas assez cliniques

Vol 714 pour Sydney

Par Julien Duez, à Milton Keynes

Il n’y a pas vraiment d’équivalent allemand au néologisme « seum » . En revanche, nos voisins ont un mot qui colle bien aux circonstances de cette nouvelle élimination française :, soit le fait de se réjouir du malheur d’autrui. Au vu de la rage affichée par Alexandra Popp pendant et après le match, celle qui a logiquement été élue joueuse de la rencontre après son doublé face à la France n’allait certainement pas s’excuser d’avoir brisé le rêve des Bleues.Au micro de la ZDF, la buteuse savourait sa revanche, non pas sur la France, mais sur la vie. Elle qui, à 31 ans, n’avait encore jamais participé à un championnat d’Europe pour cause de blessures en est désormais à six buts. Soit autant que l’Anglaise Beth Mead, qui caracole en tête de la course au Soulier d'or et qu’elle affrontera donc en duel dimanche prochain., a rectifié l’intéressée en conférence de presse.De cette victoire logique, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg retenait, elle, que, mais que l’Allemagne a, tout en reconnaissant que les Bleues pouvaient êtreet qu’il existeCorinne Diacre appréciera sûrement le compliment, elle qui a façonné son groupe depuis trois ans et brisé le plafond de verre des quarts de finale, une victoire symbolique s’il fallait en retenir une au milieu de cet océan de déception associée à une équipe de France qui semble condamnée à jouer les seconds couteaux, même parmi les favorites. Cependant, il est à souligner que, comme après la victoire contre les Pays-Bas, la sélectionneuse ne s’est pas cachée derrière son petit doigt et l’excuse des deux jours de récupération en moins que ceux dont a bénéficié l’Allemagne :Pour les Bleues, c’est surtout le dernier adjectif qui aura manqué. Face à l'Allemagne, elles n'ont cadré que deux de leurs quatorze tentative, et leur but ne compte même pas dedans puisqu'il est l'œuvre d'un CSC malheureux de la gardienne Merle Frohms. Bis repetita après la victoire aux forceps contre les Néerlandaises qui en avait donc été un avant-goût (11 tirs cadrés sur 33 et victoire 1-0 sur penalty en prolongation)., se désolait au micro de TF1 Selma Bacha, autrice d’une nouvelle prestation remarquée contre l’Allemagne. La jeune Lyonnaise, à l’image de ses coéquipières, a cependant tenu à adresser un message d’espoir aux supporters tricolores :Oui, mais quand ? Parce qu’en attendant, cette équipe de France reste bel et bien abonnée aux rendez-vous ratés, et les deux ans de pandémie n’expliquent pas tout. Pendant que le foot français manquait de capitaliser sur le succès de son Mondial 2019, l’Angleterre, elle, multipliait les mesures charnières au sein de son championnat, élevant ainsi le niveau de jeu de son équipe nationale tout en s’assurant un soutien populaire de plus en plus important et dont la finale à domicile n’est que la juste récompense. Pour les Bleues, le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande constituera une première opportunité de, pour paraphraser Selma Bacha. Sans oublier les Jeux olympiques, que la France avait manqués à Tokyo pour cause d’élimination prématurée face aux États-Unis en 2019, mais qu’elle est assurée de disputer à Paris, en 2024, en qualité de nation-hôte., concluait Corinne Diacre face à la presse avec un sourire triste. Habituée à brouiller les pistes, la sélectionneuse n’a rien laissé filtrer quant à son avenir à la tête des Bleues, et ce, alors que Noël Le Graët avait sous-entendu en plein tournoi que l’intéressée pourrait être prolongée jusqu’en... 2023.On ne demande qu’à la croire. Mais on y croit quand même de moins en moins. C’est aussi ça, le réalisme à la française.