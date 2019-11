Alkmaar et Porto reviennent de loin, Braga et les Wolves se neutralisent

Le nouveau miracle de Berne, c'est Porto qui renverse la vapeur en trois minutes sur le terrain des Young Boys (1-2) et avec le nul concédé par les Rangers face à Feyenoord (2-2), tout le monde a encore sa chance de passer en seizième dans le groupe G. Dans le groupe J, Başakşehir reste en embuscade, à un point derrière Gladbach et la Roma, facile tombeur des Stambouliotes. Ce n'est pas le cas de Beşiktaş qui, malgré un sursaut d'orgueil contre le Slovan Bratislava (2-1), fait officiellement ses adieux à la C3.

Les Verts disent au revoir à la Ligue Europa

Les autres résultats des matchs de 18h55 :

Résultats et classements de la Ligue Europa



Par Julien Duez Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est un petit exploit qu'ont réalisé les Bataves qui, en quatre minutes, ont poinçonné leur ticket pour les seizièmes après avoir été mené pendant quasiment une heure de jeu, à dix qui plus est ! Alors que le Partizan n'avait eu besoin que d'une demi-heure pour faire le break, Ferdy Druijf, entré peu après la pause, réduit la marque d'une tête piquée à l'entrée de la surface qui surprend un Stojković trop avancé dans ses seize mètres. Et alors que tout le monde croit que l'AZ est condamné à un exploit à United lors de la dernière journée, le Néerlandais double la mise au bout du temps additionnel en reprenant de volée un centre de Midtsjo au point de penalty. Logique, au vu de la domination d'Alkmaar tout au long de la rencontre et avec deux points de retard sur Manchester, la première place du groupe L est encore prenable.Déplacement facile pour la Roma à Istanbul. En un quart d'heure, Veretout (sur penalty), Kluivert (en solo) et Džeko (avec Pellegrini) scellent le sursaut d'orgueil de la Louve, qui sortait d'un revers concédé contre Mönchengladbach. Un succès mérité qui permet aux Italiens de partager la première place du groupe J avec Gladbach (vainqueur au WAC, 0-1) de se relancer dans la course aux seizièmes, avant de recevoir les loups de Wolfsberg (déjà éliminés) lors de la dernière journée et tenter de prendre l'avantage sur le Borussia, qui devront se défaire des Stambouliotes, à seulement un point du duo de tête.