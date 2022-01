Aljoša Asanović prend les rênes de la Zambie

Aljoša Asanović has been unveiled as the new head coach of the Zambia National Team. The Croatian has signed a four-year contract. pic.twitter.com/VDPB9NJ5Dy — FAZ (@FAZFootball) January 18, 2022

Du sang neuf chez lesPas qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des nations, la Zambie vient d'officialiser l'arrivée d'Aljoša Asanović à la tête de l'équipe nationale pour une durée de quatre ans. Il succède à Beston Chambeshi, en place depuis juillet dernier, qui n'a pas réussi à qualifier les siens à la prochaine Coupe du monde malgré l'éclosion au plus haut niveau ces derniers mois de Patson Daka notamment.Aljoša Asanović est bien connu de l'Hexagone pour être passé par Metz, Cannes et Montpellier durant sa carrière de joueur. Pour les plus nostalgiques, il était aussi titulaire dans l'équipe croate qui avait affronté la France lors de la demi-finale du Mondial 1998. Depuis 2006, il a principalement enchaîné les postes d'adjoint et va devenir ici sélectionneur pour la première fois de sa carrière.Avec l'objectif de remettre le vainqueur de la CAN 2012 sur la carte de l'Afrique.