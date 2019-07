Ali Fergani : « Ce titre va faire du bien au pays »

L’Algérie est devenue championne d’Afrique pour la seconde fois de son histoire, vendredi, face au Sénégal. Ali Fergani, ancien milieu de terrain des Fennecs (64 sélections, cinq buts) puis sélectionneur, décrypte ce succès et l’influence évidente de Djamel Belmadi qui n’est pourtant là que depuis à peine un an.

Oui. Si on enlève la finale qui n’a vraiment pas été très spectaculaire, je pense en toute objectivité qu’elle mérite son titre. Elle a produit un football de qualité, offensif et plutôt spectaculaire. Quand il a fallu défendre, elle a su le faire. C’est une équipe équilibrée.C’est vrai.On pensait plutôt à l’Égypte, au Maroc ou au Sénégal… L’Algérie était considérée comme un outsider, car elle restait quand même sur quelques années difficiles. Il y avait eu depuis cinq ans et le départ de Vahid Halilhodžić () beaucoup d’instabilité, avec de nombreux sélectionneurs (). La fédération, sous Raouraoua puis Zetchi, avait fait de mauvais choix. Alcaraz, par exemple, personne n’avait vraiment compris.Non, mais ils se posaient des questions. Beaucoup de sélectionneurs, pas de résultat : ils doutaient, forcément. Et Belmadi, au départ, n’était pas le premier choix. En plus, il n’était pas libre à l’époque. Mais on savait qu’il avait obtenu de bons résultats au Qatar avec la sélection et avec Al-Duhail, que c’était quelqu’un d’ambitieux. Mais il n’est arrivé qu’en août 2018, et on ne pensait pas qu’il parviendrait à un tel résultat en si peu de temps.Comme je l’ai dit, il est ambitieux. Pour cela, il a su faire les bons choix. Par exemple, il a gardé confiance en M’Bolhi et Feghouli. Feghouli a travaillé au milieu, en défense et en attaque !Il a également responsabilisé Mahrez, en lui donnant le brassard de capitaine. Mahrez, ce n’est pas un aboyeur mais c’est un leader par ses performances sur le terrain. Il a fait confiance, aussi, à Benaccer qui a fait une très grosse CAN à un poste que je connais bien puisque c’était le mien. Bounedjah, quant à lui, a été une révélation. C’est un attaquant qui se bat sur tous les ballons, qui travaille beaucoup défensivement. En fait, Belmadi gère son effectif avec équité : les plus performants jouent. Brahimi, par exemple, est revenu de sa blessure mais Belmadi a continué de lui préférer Belaïli car celui-ci était presque irréprochable. Le coach gère bien son effectif et tout le monde est impliqué, même ceux qui ne jouent pas ou peu.Je pense que le match gagné au Togo (), en qualifications pour la CAN, a été un tournant. Ce jour-là, la sélection avait gagné avec la manière face à une bonne équipe sur un terrain difficile. Mahrez avait inscrit un doublé, d’ailleurs.Il s’était passé quelque chose, à Lomé. Lors de la CAN, à partir du premier match face au Kenya (2-0), l’équipe n’a cessé de s’améliorer et de monter en puissance. Le match contre le Sénégal, au premier tour (1-0), a également été important. C’est, probablement, après le succès contre la Guinée (3-0) que les gens ont commencé à vraiment croire qu’aller au bout était possible. Et même si cela s’était arrêté en quarts de finale, la CAN aurait été considérée comme réussie…Qu’il soit sollicité, à un moment ou à un autre, sera normal mais je ne pense pas qu’il ait envie de partir. Il va débuter les qualifications pour la CAN 2021 (), il y aura celles de la Coupe du Monde 2022 au Qatar... Et je suis persuadé qu’au fond de lui, Belmadi a envie de qualifier son équipe pour une compétition qui aura lieu dans un pays qu’il connaît parfaitement.Ce titre va faire du bien au pays, au peuple.Elle va aider le peuple, qui est en train de mener une révolution avec le sourire pour aboutir à une vraie démocratie. Les Algériens souhaitent le changement, ils le réclament sans violence. Leur sélection s’est imposée en Égypte en montrant une belle image, et elle est devenue championne d’Afrique un vendredi. Or, cela fait 22 vendredis que les gens manifestent…