Belaïli, star à domicile

« Plusieurs mecs dans le vestiaire se demandaient comment ce gars-là avait pu arriver en Ligue 1. »

L'Anjou n'en vaut pas la chandelle

Ponctualité, dilettante et forte tête

« Il était en dilettante totale. Il marchait avec les pieds à moitié dans ses chaussures, tranquille, peu importe l'enjeu de la rencontre. »

Papa poule, fierté de coq

« Durant sa période de suspension, son père était l’une des seules personnes à le soutenir au moment où tout le monde le lâchait. »

One, two, three, viva Belaïli

« Je pense qu'il va lui manquer quelque chose s'il n'a pas goûté à la France ou à l'Espagne d'ici la fin de sa carrière. »

Par Adel Bentaha et Clément Gavard

Tous propos recueillis par AB et CG, sauf mentions.









Dans les tribunes du stade Al-Thumama, de Doha, Abdelhafid Belaïli fond en larmes. Devant ses yeux, son fiston Youcef vient probablement de marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière pour remettre l'Algérie devant le Maroc, en quart de finale de la Coupe arabe 2021. La compétition n'est pas la plus suivie, Belaïli n'est pas Messi, mais les images font le tour du monde et des Internet au mois de décembre dernier. À la 102minute, en pleine prolongation, le milieu de 29 ans a surpris le portier Anas Zniti en réalisant un enchaînement magistral à une quarantaine de mètres de la cage marocaine : un contrôle de la poitrine avant de se retourner pour envoyer une superbe demi-volée au fond des filets.(Olive et Tom, en VF) » , souriait l'artiste en zone mixte après le chef d'oeuvre. Il n'a même pas eu le temps de voir son bijou gâché par l'égalisation de Badr Benoun dix minutes plus tard, l'Algérie s'en sortant au bout de la séance de tirs au but lors de laquelle Belaïli a d'ailleurs été le premier à montrer la voie.Le bonhomme a remis ça quatre jours plus tard, dans un autre registre, toujours pendant la Coupe arabe, qui lui a permis d'ajouter une ligne de plus à un palmarès déjà très garni. Cette fois, Belaïli a fait plus simple, mais tout aussi fort, en qualifiant l'Algérie pour la finale , transformant un penalty en deux temps à la... 90+17 de la demie contre le Qatar, le pays hôte où il évolue alors depuis novembre 2020. Un but victorieux largement célébré par le trublion algérien, narguant l'arbitre de touche et laissant exploser sa joie entouré de ses coéquipiers. Hasard ou pas, le lendemain, son club du Qatar SC annonçait une résiliation de contrat , laissant le bruit courir dans les médias locaux que son attitude n'avait pas été du goût des dirigeants qataris. Une version démentie par ces derniers. Reste que depuis le 16 décembre, soit quasiment un mois, Belaïli est un joueur libre comme l'air. En quête d'un deuxième sacre en Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie, le phénomène bientôt trentenaire devrait se poser une question déterminante pour son avenir dans les prochaines semaines : l'heure est-elle venue pour lui de retenter sa chance en Europe ?La première aventure éphémère du champion d'Afrique au-delà de la Méditerranée n'a pas laissé un souvenir impérissable à ceux qui l'ont croisé. C'est à la fin de l'été 2017 que Youcef Belaïli décide de donner un nouveau tournant à sa carrière en posant ses valises à Angers après avoir purgé une suspension de deux ans pour dopage à la cocaïne . Une volonté des dirigeants angevins de remettre la pépite algérienne dans le bain, lui qui avait commencé à se forger une petite réputation au Maghreb (MC Oran, ES Tunis, USM Alger). Seulement, Belaïli débarque au SCO avec le besoin d'être retapé physiquement, entre ses deux années d'inactivité, une blessure à la cheville et une réputation sulfureuse., rembobine Loïc Puyo, son coéquipier à Angers.À commencer peut-être le coach Stéphane Moulin, qui n'a jamais trop compté sur le milieu de terrain, abonné à l'équipe réserve et dont l'unique apparition avec les professionnels aura été une entrée en jeu contre Metz, en huitième de finale de Coupe de la Ligue., sourit Puyo, lui aussi présent sur la pelouse de Saint-Symphorien ce soir-là.La barrière de la langue et la discrétion de Belaïli n'ont également pas aidé le petit nouveau à se faire sa place sur le terrain comme dans le vestiaire, ce qui le motive à plier bagages dès janvier 2018 pour mettre fin à ce rendez-vous manqué et signer son retour à l'Espérance. Depuis, les dirigeants angevins de l'époque, dont le président Saïd Chabane, préfèrent ne pas revenir sur le passage éclair du joueur algérien au SCO., théorise Mohamed Larbi, copain de vestiaire de Belaïli à Tunis.Cette parenthèse angevine raconte quelque chose de la personnalité du bonhomme. De nature discrète, même si décrit commeet volontierspar ceux qui l'ont côtoyé ici et ailleurs, Belaïli n'est pas du genre à se faire violence au quotidien., se marre Raoul Savoy, l'un de ses premiers entraîneurs chez les pros, au MC Oran."Mais c'est rien, 4-5 minutes, ça va changer quoi au match ?"Un homme dans sa bulle, avec unlui permettant de passer rapidement à autre chose après un coup dur., confirme Puyo, qui admet ne jamais avoir été trop proche de son ancien partenaire.Ce qui n'a pas dû aider l'introverti Belaïli à s'adapter à sa nouvelle vie européenne, même si le garçon ne se laisse pas marcher sur les pieds., pose Savoy, actuellement à la tête de Centrafrique.Reste cette image d'un, loin de l'étiquette de grand fêtard irresponsable difficile à déchirer depuis son contrôle positif à la cocaïne en 2015. Un épisode qui aurait pu mettre un terme à sa carrière sans un pilier essentiel à la vie de Belaïli : son papa.Plus que son paternel, Belaïli a besoin de son cadre familial pour s'épanouir. En débarquant dans l’inconnu, sur le bord de la Maine, il s'est retrouvé loin de son environnement, loin des siens, au point sans doute de perdre ses repères. Savoy :Le symbole de ce manque porte donc un nom : Abdelhafid Belaïli. Agent, conseiller et meilleur ami, le père de Youcef s’est effectivement mué en socle solide, même si on lui reproche parfois les drôles de choix de carrière de son fils. Une figure familiale, jalonnant le parcours d’un fiston talentueux, mais au caractère volage. L’argument implacable, expliquant dès lors ce passage à vide angevin, mais aussi, et surtout, le trou noir dans lequel s’est engouffré l’Oranais en cette fameuse année 2015, crépuscule de sa période algéroise., narrait papa Belaïli.Déjà omniprésent dans sa jeunesse, Abdelhafid Belaïli s'est transformé en véritable bouclier pour aider Youcef à traverser ces deux années blanches., expliquait-il récemment àJugurtha Hamroun, son coéquipier avec les U23 de l'Algérie, ne dit pas autre chose sur le rôle du papa :Un cercle fermé, agrandi après la naissance de son fils Amir, régulièrement aux côtés de son grand-père en tribunes, où Belaïli aime se rendre pour l'embrasser au moment de célébrer un but, comme il avait pu le faire à deux reprises en l'espace de trois semaines sous le maillot du Qatar SC, en décembre 2020., renchérit Mohamed Larbi.Sur le continent africain, le virtuose a collectionné les trophées en clubs (quatre championnats de Tunisie, un championnat d'Algérie, une Supercoupe de Tunisie, deux Ligues des champions de la CAF) comme en équipe nationale (une CAN et une Coupe arabe), soit un palmarès qui ferait saliver plus d'un joueur de Ligue 1 à l'échelle européenne., glisse Puyo, fair-play.Ces trois dernières années, Belaïli a mis le cap sur le Moyen-Orient, en Arabie saoudite puis au Qatar, où il a soigné ses statistiques et satisfait son banquier.Ce sont aussi ses aventures avec la sélection algérienne qui lui ont conféré le statut de superstar. Chez les Verts, Belaïli s'est imposé comme l'un des chouchous de Djamel Belmadi, à l'origine de son retour en novembre 2018, plus de trois ans après ses deux premières capes. Depuis, Belaïli s'est affirmé en pendant de Riyad Mahrez sur l'aile gauche, cumulant une trentaine d'apparitions et jouant un rôle déterminant dans la conquête de la CAN 2019. En bonus, Belaïli n'a plus connu la défaite sous la tunique algérienne depuis sa toute première cape en mars 2015 (1-0 contre le Qatar, comme un symbole), soit une série hallucinante de 34 matchs. Le milieu a grandi, mais les succès et son rôle dans le groupe de Belmadi n'ont rien changé à sa personnalité parfois déroutante, comme en témoigne une anecdote livrée par son grand copain Bagdhad Bounedjah dans un documentaire diffusé par beIN SPORTS fin 2019 :"Youcef, on est en finale !""Ouais, c’est bien. Allez viens, on va la gagner."En 2022, Youcef Belaïli n'a plus grand chose à prouver, mais peut-être une revanche à prendre cinq ans après son échec européen. Ces dernières semaines, son nom a circulé dans le sud de la France, notamment à Montpellier et à Marseille. Auprès de, son père a également glissé les intérêts de Saint-Étienne et du FC Bâle,, tout en confirmant que l'Europe était, malgré des agents perturbateurs., assume le Tunisien Larbi, aujourd'hui à Cholet.Raul Savoy, lui, n'écarte pas la possibilité d'une énième feinte made in Belaïli,. Sauf peut-être quand il tire des larmes à son papa.