Algérie: les pétroclubs sont-ils un puits de problèmes ?

Pétro-football

L'échec du professionnalisme

Un état dans l'état

Les pieds dans le goudron

Par Adrien Candau

Propos de Ali Fergani et Benjamin Augé recueillis par AC





Si l'Algérie n'a rien d'une dystopie cyberpunk, elle en emprunte au moins une caractéristique majeure. Aucune voiture volante, humains augmentés ou robots sophistiqués n'ont encore été repérés dans les rues d'Alger, mais, comme dans Robocop, Final Fantasy VII ou Blade Runner, une méga-corporation tire les ficelles d'une économie nationale qui n'aura jamais su se dépêtrer de son influence. Cette superstructure pèse 40.000 employés (sans compter ceux de ses filiales), contribue à au moins 30% du PNB algérien et enregistre plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Son nom ? Sonatrach. Son business ? L'or noir et le gaz, que l'entreprise publique raffine et vend, pour alimenter en fonds un pays dont 96% des exportations et 60% des recettes budgétaires étatiques sont issues du commerce pétro-gazier. Monumental, comme l'influence de la Sonatrach en Algérie, qui transpire un peu partout. Y compris dans le football, ce qui n'est pas sans générer son lot d'inquiétudes légitimes.Lors de la dernière décennie, le géant gazo-pétrolier est devenu le distributeur de billets d'un football algérien qui manque de liquidités comme de vision stratégique, pour pérenniser son développement. La plus puissante entreprise du pays est propriétaire depuis décembre 2012 du Mouloudia Club d’Alger (MC Alger), un mastodonte du foot national, qui pèse sept titres de champion et une Ligue des champions africaine. Elle est aussi, via certaines de ses filiales, un actionnaire majeur d’autres formations. Parmi elles, on peut citer le Club sportif constantinois, détenu par l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP). Ou encore, la Jeunesse sportive Saoura, propriété de l’Entreprise nationale de forage (Enafor) depuis 2013. Il faut aussi citer le Mouloudia Club oranais, sponsorisé par la compagnie Hyproc Shipping, une firme de transport maritime des hydrocarbures. Le Mouloudia Olympique Béjaïa est, lui, soutenu par la Société de transport des hydrocarbures (STH). Là encore, que des filiales de la Sonatrach.Voilà qui fait beaucoup, surtout que la firme, qui reste une entreprise d'état, avantage ouvertement certains clubs au détriment d'autres, qui ne bénéficient pas de son mécénat. Interrogé par, Yazid Ouahib, chef du service des sports du quotidien, résumait en ces termes l'incongruité de la situation: «Alors que la Covid-19 a d'autant plus affaibli le championnat local, structurellement fragile sur le plan financier, Azzedine Bennacer, le président du NC Magra (actuel 6e du championnat) s'insurgeait mi-mai de cette inégalité majeure : «» La Sonatrach n'est néanmoins pas la seule entreprise publique à soutenir une formation de l'élite. «détaille l'ancien international et sélectionneur algérien Al Fergani.(une holding publique aux activités industrielles diversifiées, NDLR)Reste que c'est bien l'argent de de la Sonatrach qui irrigue les comptes d'un nombre record de clubs au pays. Une spécificité qui illustre aussi l'échec du développement économique du championnat algérien, officiellement professionnel depuis 2010. Une date à partir de laquelle les clubs étaient censés muter en sociétés par actions, pour attirer des capitaux privés. Sans succès manifeste : ces dernières années, les prises de participations majoritaires de la Sonatrach et d'autres firmes publiques dans plusieurs écuries du championnat illustrent l'échec de l'initiative. «appuie Fergani.Dans un tel contexte, la Sonatrach est autant le bienfaiteur du championnat algérien que le symbole de son immobilisme, alors que l'élite du football national reste largement dépendante des grandes entreprises publiques du pays. Une situation qui fait plus globalement écho au tissu économique algérien dans son ensemble, dont la société pétro-gazière constitue la clé de voute incontestée. «explique Benjamin Augé, chercheur associé aux programmes Afrique et énergie de l’Institut français des relations internationales (IFRI).Si le football algérien n'a pas réussi à attirer de capitaux privés, il en est de même pour le secteur des hydrocarbures, qui irrigue certains de ses clubs en liquidités. Quasi omnipotente dans la branche pétro gazière, la Sonatrach, firme emblématique d'une Algérie qui a su prendre son destin en main suite à son indépendance, n'a quasiment jamais laissé investir sur son terrain des entreprises étrangères privées. «reprend Benjamin Augé.Un choix stratégique, qui garantit à l'Algérie son indépendance énergétique, mais contraint la Sonatrach à jouer sur tous les tableaux, investir dans tous les projets, alors même que le secteur pétro-gazier semble promis à un avenir compliqué. «poursuit Augé.La firme n'a dès lors plus les ressources pour assurer ses lendemains. A vouloir tout gérer, elle n'a notamment pas les outils pour exploiter massivement le gaz et le pétrole de schiste, dont l’Algérie détient des réserves parmi les plus importantes d’Afrique. «résume Augé.» Si une nouvelle loi censée libéraliser le marché des hydrocarbures a été votée en 2019, il faudra des années à d'éventuelles entreprises privées pour effectivement mettre sur pied une affaire qui tourne en Algérie. Si bien que certains se demandent si la Sonatrach ne pourrait pas réduire ses dépenses annexes, et notamment sa contribution au budget de certains clubs de football du pays. Difficile de savoir ce que prévoit le géant pétro-gazier, même s'il est certain que, dans le football comme ailleurs, il a créé des dépendances dont l'Algérie aura sûrement du mal à s'émanciper.