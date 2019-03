Algérie, le stade de dissidence

Alors que la rue algérienne proteste massivement contre le cinquième mandat présidentiel sur lequel lorgne Abdelaziz Bouteflika, la mobilisation des supporters des clubs de football, dont les slogans et chants pullulent dans les manifestations, est le symbole d'une jeunesse révoltée, qui s'est construit identitairement et politiquement dans les stades.

« Je m’installe en Italie, avec une belle Italienne et je vis la belle vie... »

1988, année tragique

« Le stade s'est transformé en une forme d'agora démocratique et politique »

Par Adrien Candau

Propos de Youcef Fatès et Reda Benkoula recueillis par AC.

C'est un assemblage baroque de mots, de chants et de clameurs. À Alger, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Sétif ou Tlemcen, ça se bouscule, ça gueule, ça balance sans complexe ce qu'on a sur le cœur. Dimanche 3 mars, Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce que toute l' Algérie redoutait : sa volonté de briguer un cinquième mandat à la présidence du pays. Alors, depuis plusieurs semaines, la rue algérienne a décidé de hurler sa colère. En tirant notamment son inspiration des stades, épicentres de la rage, et des supporters algériens, dont les slogans sont repris par la foule, pour clamer sa répugnance vis-à-vis d'un système démocratique décrit par beaucoup comme fantoche.Pour dénoncer le scandale, l' Algérie a donc puisé dans son football local. Dans les artères, sur les places, on scande «» , ou encore «» «"pouvoir assasin"» , pose le sociologue algérien Reda Benkoula. Des supporters qui ne se sont eux-mêmes pas privés d'élargir leur contestation du pouvoir en dehors des stades : des fans du Chabab Belouizdad étaient ainsi récemment filmés dans le métro en train de chanter «(il est né à Oujda, N.D.L.R.),Si les fans algériens agissent comme des prescripteurs dans la lutte anti-étatique, il s'agit évidemment de tout sauf d'une coïncidence. Voilà des années que la jeunesse du pays, confrontée à un taux de chômage endémique et des institutions ravagées par la corruption et le clientélisme, a fait du stade son terrain d'expression privilégié. Des enceintes sportives où on s'égosille pour tout : «"Il n'y a pas de président, il y a juste un cadre", reprend Reda Benkoula."On sait que le président n'est pas là, l'état est dans le coma". »Ceci étant, les revendications ne sont pas que politiques. Au stade, on exprime aussi souvent un désir d'ailleurs, d'exotisme. «, ajoute Benkoula.» Certains chants sont particulièrement savoureux à l'oreille, à l'image de ce refrain parfois entonné dans les travées de certains stades algériens : «Pour comprendre comment le stade algérien est devenu un haut lieu de contestation socio-politique, il faut néanmoins faire un grand écart de plus de 40 ans dans le passé. «, déroule le politologue algérien Youcef Fatès, maître de conférences à l'université Paris 10 et auteur de» L'équipe de football du FLN a de fait déjà participé à valoriser l'image du nouveau pouvoir algérien à travers le sport., analyse Youcef Fatès.» Les grands clubs algériens passent plus directement sous le contrôle du pouvoir, en étant parrainés par les plus grandes sociétés d'État, comme le géant de l'hydrocarbure algérien Sonatrach, la Société nationale de sidérurgie (SNS), la Société électronique Sonacat, la CNAN (une compagnie algérienne de navigation maritime, N.D.L.R.), etc. Si l'État resserre son emprise sur le sport, les supporters, à l'image de l'opinion algérienne, sont eux de moins en moins dociles. «» , ajoute Youcef Fatès.Par la suite, le grand succès historique du FLN, à savoir la conquête de l'indépendance, ne peut plus masquer les difficultés socio-économiques persistantes de la société algérienne. Début octobre 1988, de violentes manifestations éclatent dans plusieurs villes du pays, pour dénoncer l’incompétence et la corruption des élites économiques et politiques. «, confirme Youcef Fatès.» Autre rupture majeure : la guerre civile algérienne qui débute fin 1991, quand le gouvernement annule les élections législatives après les résultats du premier tour, anticipant une victoire du Front islamique du salut. De quoi plonger le pays dans un chaos sécuritaire de dix ans, alors que divers groupes islamistes contestent la légitimité du pouvoir en place en prenant les armes.Parallèlement, à la fin des années 1990, le sponsoring privé se développe au sein des clubs algériens. «» , ajoute Youcef Fatès. Cette mise en retrait relative de l'État dans le football algérien, auquel s'additionne le ras-le-bol croissant de la jeunesse algérienne, facilite alors le phénomène de politisation des stades. «, nuance Fatès.Quitte à carrément inspirer et dynamiser la contestation actuelle. Même si la révolution, la vraie, celle qui permettrait de réellement destituer le clan Bouteflika, ressemble encore à une perspective lointaine. «, note Reda Benkoula.» Reste tout de même cette jeunesse, qu'on disait résignée et dépolitisée, qui montre qu'il lui reste une bonne dose de dissidence dans les tripes. Et qui pourra quoi qu'il arrive toujours compter sur ses stades de football, pour entretenir la flamme de sa colère.