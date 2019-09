Algérie-France : rendez-vous en octobre 2020 ?

L’Algérie et la France pourraient s’affronter en octobre 2020, en match amical. Les deux fédérations partagent cette volonté commune et les gouvernements des deux pays devraient prendre contact prochainement pour discuter des conditions de sécurité. En Algérie, l’idée est relativement bien accueillie.

Par Alexis Billebault

Chez Noël Le Graët, l’organisation d’un match entre l’Algérie et la France – et de préférence avant la fin de son mandat, en 2020 – n’est pas une idée nouvelle. Lede la Fédération française de football (FFF) l’a dit et redit ces derniers mois, et pas plus tard que le mardi 10 septembre, chez nos confrères de France Info. «(l’indépendance de l’Algérie vis-à-vis de la France, N.D.L.R.)» Le Graët n’avait fait que répéter ce qu’il avait déclaré en juillet dernier, sur la Chaîne L’Équipe, en assurant ne pas comprendre que «Le projet, qui était donc dans les cartons depuis un bail, pourrait se concrétiser en octobre 2020, dans le nouveau stade d’Oran (40 000 places), lequel sera bientôt livré, ou à Alger. Sur France Info, le président de la FFF a ajouté qu’il se rendrait prochainement à Alger afin d’en discuter avec Kheireddine Zetchi, son homologue algérien, sans oublier d’évoquer les questions de sécurité, un dossier qui sera directement traité entre les gouvernements des deux pays. Car la dernière fois que les Bleus et les Fennecs s’étaient croisés, le 6 octobre 2001 au Stade de France, la soirée s’était achevée dans la confusion la plus totale.avait été sifflée, et la pelouse envahie à un quart d’heure de la fin, obligeant l’arbitre portugais Gomes Costa à mettre un terme définitif au match, alors que la France menait 4-1. Plusieurs jours avant ce match, un rapport des Renseignements généraux avait pourtant annoncé ces débordements. Un avertissement dont les autorités françaises n’avaient pas tenu compte.Ces derniers jours, certains des acteurs potentiellement concernés par cet Algérie-France ont dit tout le bien qu’ils pensaient de ce qui n’est encore qu’une hypothèse. Djamel Belmadi, le sélectionneur des champions d’Afrique en titre – et qui était sur le terrain en octobre 2001 – a promis, sur RMC, «» . Raphaël Varane, sondé lors du rassemblement des Bleus à l’occasion des matchs qualificatifs pour l’Euro 2020 face à l’Albanie (4-1) et Andorre (3-0), a validé l’idée. Rabah Madjer aussi. L’ancien international algérien, qui était sur le banc de touche des Fennecs le 6 octobre 2001, estime que le temps de tourner la page est venu. «» , clame l’ancien attaquant du FC Porto.La visite de la bande à DD en Algérie ne serait historiquement pas une première, puisque les deux pays s’étaient affrontés à Alger le 6 septembre 1975 à l’occasion de la finale des jeux méditerranéens (3-2 pour l’Algérie), mais il ne s’agissait pas des sélections A (Olivier Rouyer, Dominique Rocheteau et Jean Fernandez, notamment, figuraient dans cette équipe de France B). Mais quarante-cinq ans plus tard, la présence des champions du monde aurait une tout autre portée. «» , poursuit Madjer, qui se souvient de matchs amicaux organisés en Algérie, dans les années 1980, «» . Depuis le début de la décennie, seules la Bosnie-Herzégovine (0-1, le 14 novembre 2012) et la Slovénie (2-0, le 5 mars 2014) ont fait le voyage depuis le Vieux-Continent. «» , intervient l’ex-international Nordine Kourichi. «Abdelkrim Medouar, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), croit aussi à la faisabilité du projet. En élargissant aussi un peu le débat. «» , explique le dirigeant. L’Élysée, qui n’est pas opposé à l’organisation de cette rencontre, exigera évidemment des conditions de sécurité maximales pour la délégation française. «(2-2, le 29 mai 1998, et 5-1, le 6 juin 2000, N.D.L.R.)(1-1, le 30 mai 2010)» , plaide Kourichi.Reste à savoir quel accueil pourrait être réservé aux Bleus de l’autre côté de la Méditerranée. «» , reprend Madjer. Pourtant, le football local est régulièrement confronté à des actes de violence lors des matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais cette réalité n’inquiète guère Bilel, un supporter d’un club de la capitale. «