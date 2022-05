Algérie-Cameroun, ça s’arrête quand ?

Depuis le 29 mars 2022 et la qualification du Cameroun pour la Coupe du monde face à l’Algérie à Blida, la tension n’est pas retombée. Entre Djamel Belmadi qui allume l’arbitre gambien, un journaliste camerounais qui traite le sélectionneur des Fennecs de « terroriste arabe » , un autre – algérien, cette fois – qui accuse Djamel Debbouze d’avoir participé à un complot ayant provoqué l’élimination de la sélection nord-africaine, le festival est quotidien et exhale souvent des relents de caniveau.

Belmadi torpille Gassama, Chapron le traite de « médiocre »

Et maintenant, Jamel...

Bidjocka, un pétage de plombs grand format

On a connu des afters plus légers. Cela fait plus d’un mois que le Cameroun s’est qualifié pour la Coupe du monde après sa victoire obtenue lors du temps additionnel grâce à un but de Karl Toko Ekambi, mais certains ont décidé de jouer la prolongation, comme s’ils n’avaient que cela à faire de leurs journées. En Algérie, la défaite ne passe toujours pas et l’arbitre gambien Bakary Gassama cristallise l’essentiel des critiques. Dont celles de Djamel Belmadi. Le sélectionneur des champions d’Afrique 2019 avait déclaré, sur le site de sa fédération, ne pas avoir supporté voir Gassama. Une dernière phrase limite, dénoncée par de nombreux observateurs y voyant un appel à la violence et que l’intéressé a tenté de minimiser en affirmant que ses. Un grand classique du genre...Belmadi, qui ne s’est jamais sans doute autant exprimé que ces dernières semaines, a hérité d’une plainte déposée par la fédération gambienne et des critiques de l’ancien arbitre français Tony Chapron. Lequel a traité le technicien de, avant de le soupçonner d’être. L’ancien milieu de terrain de l’OM a répondu avec sa verve habituelle, mais ce qui suit est également bien gratiné. On passera volontiers sur l’attitude de ce supporter algérien encore chaud comme une baraque à frites et qui s’était permis d’interpeller, le 1avril à Doha, Samuel Eto’o et Rigobert Song, respectivement président de la Fédération camerounaise de football et sélectionneur des Lions indomptables, lors du tirage au sort de la Coupe du monde, en les accusant d’avoir acheté le match, filmant son show avec son téléphone. D’autres sont allés bien plus loin, comme l’ancien international algérien Mohamed Khazraoui, consultant sur la chaîne privée El Bilad et convaincu que l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze serait... Mais aussi d’avoir servi d’intermédiaire avec Gassama.Les arguments avancés par l’accusateur sont, en effet, implacables :Khazraoui, sérieux comme un redressement fiscal, a assuré détenir toutes les preuves permettant de confondre l'acteur. Il aurait pu ajouter, histoire de renforcer l’épaisseur de ces bouleversantes révélations, que Debbouze – lequel a eu l’intelligence de ne pas répondre à ce torrent d’âneries – est marié à Mélissa Theuriau, a lancé le, adore le gratin dauphinois préparé par sa femme et apprécie beaucoup Kylian Mbappé.Dans un registre un chouïa moins folklorique, le journaliste sportif Hafid Berradji (beIN Sports) a révélé que Gassama avait fait une halte au Maroc avant de poser le pied en Algérie pour y rencontrer des intermédiaires envoyés par Eto’o afin de finaliser l’arnaque. L’histoire ne dit pas si ce bon vieux Jamel Debbouze faisait partie des porte-flingues mandatés par l’ex-capitaine des Lions indomptables, mais au rythme où vont les choses, tous les espoirs sont permis. Entre autres révélations fracassantes, un ressortissant algérien installé en Suisse a assuré sur les réseaux sociaux que Gassama avait reçu 100 000 euros de la part de la fédération camerounaise. Sans, évidemment, apporter la moindre preuve., se désole un agent algérien, effaré par tout ce qui se raconte dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Les propos de Belmadi sur la qualité de l’arbitrage en Afrique – une question que le sélectionneur algérien n’est pas le premier à poser – ont même été utilisés pour remettre en question l’africanité de l’Algérie. Attention : au Cameroun, certains ne sont pas en reste dans le domaine de l’outrance. Le très délicat Sismondi Barlev Bidjocka, qui dirige la radio Ris FM, a ainsi explosé en plein vol en désignant Belmadi, une sortie très fraîche publiée dans une tribune.Le Cameroun s’est officiellement excusé pour les propos inacceptables de son ressortissant. Son confrère Raphaël Nkoa (CRTV-Radio), beaucoup plus soft dans ses propos, est quant à lui convaincu que le coach des FennecsBref, le match s’est terminé le 29 mars vers minuit. Mais il semble encore loin d’être terminé. La FIFA, qui a examiné le recours déposé par la Fédération algérienne de football (FAF) à propos de l’arbitrage de Bakary Gassama, a définitivement entériné le score. Pas sûr que cela contribue à fermer le robinet...