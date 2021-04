Alfredo Morelos, le Buffalo brille

Déjà assurés du titre national, les Rangers ont rendez-vous avec le Celtic ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe. Sur la route conduisant au doublé, les Gers seront menés par Alfredo Morelos. Dans l’ombre de ses compatriotes Radamel Falcao, Duván Zapata et Luis Muriel, l’attaquant de 24 ans fait peu à peu son trou en Europe, malgré ses problèmes de discipline. Que de chemin parcouru depuis l'époque où il capturait des iguanes dans la jungle.

Par Quentin Ballue et Tom Binet

Nous sommes en mars 2019, et Steven Gerrard en a gros sur la patate. Ses Rangers viennent de perdre le Old Firm face au Celtic après avoir vu Alfredo Morelos récolter un énième carton rouge pour un coup de coude volontaire, précipitant la chute des siens. Le buteur en série colombien marche pourtant sur l'eau, lui qui terminera cette saison-là meilleur réalisateur d’Écosse avec dix-huit pions malgré ses nombreuses suspensions. Car c'est bien là que le bât blesse. Depuis son arrivée dans le nord du Royaume-Uni, Morelos collectionne autant les buts que les cartons : 48 jaunes et 7 rouges au total pour le natif de Cereté, dans la jungle colombienne. Un garçon pourtant décrit partout où il est passé comme gentil, attentionné, et toujours très proche de sa région natale.Retour en 2012. Le petit Alfredo a 16 ans quand il quitte le nord-ouest de la Colombie, pour rejoindre l'un des principaux clubs du pays : l'Independiente Medellín. C'est là que ce garçon issu d'une famille modeste fera ses premiers pas dans le monde professionnel, lui qui dès l’âge de 8 ans partait escalader les arbres dans la jungle en chasse d’iguanes femelles prêtes à pondre avant d’observer sa mère préparer une soupe à partir des œufs. Le moyen pour le seul fils de la famille d’aider son père, vendeur de fruits ambulant, à subvenir aux besoins du foyer. Des origines qui font la force de Morelos, qui continue de rentrer au bercail à la moindre occasion. Surtout quand la vie le confronte à une première épreuve des plus douloureuses. Alors que l'adolescent vient de rejoindre la deuxième ville de Colombie, à plus de 400 kilomètres de chez lui, l'une de ses jeunes sœurs décède tragiquement., rejoue aujourd'hui Mateo Restrepo, responsable du centre de formation et homme à tout faire d', le surnom du club.Proche des siens, l'international colombien l'a toujours été à chaque étape de sa carrière., poursuit Restrepo."Casa club"Lors de son départ en 2016 pour le HJK en Finlande, il utilisera ses premiers bonus pour acheter une maison à sa famille et créer sa fondation, qui vient en aide aux enfants de Cereté. Plus tard, alors que c'est désormais la tunique des Rangers qu'il revêt chaque week-end, le bonhomme organise des matchs de charité lors desquels les jeunes portent des équipements du club écossais. Le prix d'entrée pour assister à ce spectacle ? Faire un don de nourriture à la fondation. Dernière illustration de son attachement à sa région : l’an dernier, en plein confinement, Morelos rentre chez lui pour y distribuer plus de 500 colis alimentaires., assure de son côté Jhonny Mena, lui aussi passé par le moule de l'Independiente avant de rallier le Pérou en quête d’une carrière dorée.Côté pile, Alfredo Morelos est un buteur-né, révélé très jeune., décrit Mena.Mateo Restrepo se souvient bien lui aussi des débuts d'dans son club de toujours :La machine est lancée. Et celui qui l'a vu grandir de conclure :Côté face en revanche, le buteur fait preuve dès ses débuts d'un très fort caractère, qui lui jouera plusieurs fois des tours., lance Jorge Hernán Peláez, journaliste àet aux premières loges pour l’éclosion du phénomène.Des qualités qui lui vaudront un aller simple pour l’Europe, à peine deux ans après ses débuts en pro.Le saut dans l'inconnu intervient en février 2016 : cap sur le Grand nord, où il atterrit à Helsinki, à quelque 10 000 kilomètres de Medellín. Dépaysement total pour un garçon de 19 ans qui n’avait jusqu’alors jamais quitté sa Colombie natale., resitue Mika Lehkosuo, son entraîneur au HJK.(Rires.)Morelos doit en outre composer avec la barrière de la langue, dans un vestiaire où l’espagnol n’est pas vraiment en vogue. Le défenseur brésilien Rafinha et l’adjoint du coach José Ribeiro se chargent donc des traductions. Sur le terrain en revanche, l’attaquant s’exprime très rapidement.Il débloque son compteur dès sa première apparition, en égalisant dans le derby contre le HIFK (3-3). Deuxième meilleur buteur du championnat, il achève sa première saison en Finlande avec 30 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues., assure Lehkosuo.Belle bête, mais encore perfectible.L'entreprise de démolition des défenses scandinaves du Buffalo a en effet pris un autre tournant en 2017, le Colombien renversant littéralement tout sur son passage avec une moyenne d’un but toutes les 82 minutes entre fin janvier et début juin (16 réalisations). Helsinki est lancé vers le doublé coupe-championnat, et Morelos vers l’étape supérieur.L'avant-centre débarque à Glasgow, les Rangers déboursant dans l’opération un peu plus d'un million d'euros. Le fameux « Scottish flair » . Après une saison de chauffe, il se transforme en une inarrêtable machine à planter : 59 buts entre juillet 2018 et février 2020. Une réussite insolente qui lui ouvre les portes de la sélection en septembre 2018. Un an plus tard, il offrira la victoire auxcontre le Pérou., insiste Michael Beale, membre du staff de Steven Gerrard.Kilmarnock en a fait l’amère découverte en encaissant un triplé en 2018, puis un quadruplé en 2019. Porto, Feyenoord, les Young Boys ou encore Benfica figurent également au tableau de chasse du Buffle qui, le mois dernier, y a ajouté une victime de choix : le Celtic, enfin, à l’occasion de son quinzième Old Firm. Ses performances ont attiré l’attention. De clubs prestigieux comme l’AC Milan, mais aussi d’un curieux détective privé, retrouvé en train de placer un tracker sous sa Lamborghini (à la demande de la femme du joueur selon le suspect, ce que l’intéressée a démenti). Suspectant une tentative de sabotage du véhicule, Morelos lui avait alors couru après. Il faut dire que l’attaquant est habitué à voir rouge., esquisse Lehkosuo.Steven Gerrard ne disait pas autre chose en août dernier, alors qu’il venait d’écarter son attaquant du groupe pour un match de championnat :De l’eau a coulé sous les ponts, et la bête semble s’être (un peu) calmée : aucune expulsion sur ses cinquante dernières rencontres. Mais s’il échappe un peu plus aux cartons, on ne peut pas en dire autant des suspensions : deux matchs pour un coup de coude sur Mark Connolly en décembre, trois autres pour avoir marché sur Ryan Porteous en janvier. Alfredo à sang-froid, Morelos à sang chaud.