Alexis, c'est exquis

De nouveau aligné en pointe de l'attaque marseillaise face à Nice, Alexis Sánchez a été le grand bonhomme de la victoire convaincante de l'OM à l'Allianz Riviera (0-3). En dehors de son doublé, le Chilien a affiché une activité de tous les instants dans le pressing et la construction, pour sa deuxième titularisation dans un OM qui l'a déjà adopté.

Un vestiaire séduit

1 - Alexis Sánchez a inscrit au moins un but lors de chaque saison depuis ses débuts dans le top 5 européen en 2008/09. Sur la période, seuls Luka Modrić, Kevin Gameiro, Karim Benzema et Lionel Messi ont réussi pareille performance. Expérience. #OGCNOM pic.twitter.com/EUAfhcbRQJ — OptaJean (@OptaJean) August 28, 2022

« C’est la grande classe ! »

Par Adrien Hémard-Dohain

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette passe décisive de velours, comme souvent à Marseille, est signée Dimitri Payet. Au micro de Prime Video après la victoire marseillaise à Nice (3-0), le Réunionnais est revenu sur sa relation naissante avec Alexis Sánchez, joueur qui lui a adressé le plus de ballons, et inversement, face à l'OGCN :, a poursuivi le numéro 10 marseillais, sous le charme, comme toute la Canebière.Accueilli comme une rockstar à son arrivée à Marignane début août, Alexis Sánchez commence à justifier l'euphorie provoquée par son atterrissage à l'OM. Après une première entrée convaincante à Brest, il avait déjà affiché de belles promesses lors de la victoire contre Nantes., appréciait alors Igor Tudor., ajoutait Jordan Veretout, qui espérait. Un souhait exaucé dès le match suivant, ce dimanche, à Nice, où le Chilien était de nouveau aligné en pointe, avec Dimitri Payet pour la première fois dans son dos.Et l'association tant attendue, et promise par Igor Tudor, n'a pas tardé à faire des étincelles. Avec Payet et Guendouzi derrière lui, Alexis Sánchez a rayonné dans une défense niçoise aux abois face à ses déplacements incessants. Aussi à l'aise pour enclencher le pressing que gagner les duels, fixer les centraux adverses, jouer en remise, combiner dans les petits espaces et finir les actions, lea livré une partition sans fausse note. Son doublé témoigne d'ailleurs de sa palette offensive avec un premier pion plein de classe, sur un enchaînement contrôle frappe supersonique, pour expédier un missile en pleine lucarne. La deuxième, en renard après avoir initié l'action en combinant, prouve qu'à 33 ans, l'ancien ailier a toujours des jambes de feu et un appétit intact.Après le départ d'Arkadiusz Milik, bradé pour 8 millions d'euros (prêt payant d'un million d'euros plus une option d'achat de 7 millions non obligatoire), la question du remplacement du Polonais avait été balayée par Pablo Longoria. La performance du Chilien est venu appuyer cette position, pour son troisième match avec l'OM, sa deuxième titularisation de rang. Certes, c'était face à des Niçois particulièrement apathiques, sans doute encore marqués par leur prolongation européenne de jeudi soir, sans Thuram ni Gouiri au coup d'envoi. Mais la méforme niçoise ne doit pas discréditer la performance de Sánchez, qui semble déjà s'être adapté au système de Tudor., a d'ailleurs salué le coach croate après la rencontre.Et le technicien marseillais n'était pas le seul à vanter les louanges du nouveau numéro 70 de l'OM, a de son côté salué Guendouzi.a ajouté Clauss à propos du premier but du Chilien, avec qui l'entente technique fait déjà des étincelles. Le tout dans un derby qui avait tout du premier gros test de la saison pour l'OM, passé avec succès, sans trembler. S'il est trop tôt pour tirer des conclusions ou même affirmer que l'arrivée d'Alexis Sánchez est une réussite, on peut au moins s'accorder sur le fait que ces promesses de la fin de l'été sont belles. Reste à savoir si elles seront confirmées dans les semaines qui viennent.