« J’avais pensé à Trésor, mais je ne mange pas de céréales »

Jeune prof d'EPS confiné chez lui, Alexis Arragon a comblé son manque de foot en concoctant un improbable avant-match de finale de C1 qui cumule plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Premier surpris de ce succès, ce grand fan du FC Nantes décrit les coulisses de sa vidéo et raconte sa passion pour les jeux de mots.

« J’ai ressorti des objets dont je ne me sers jamais. Le bandeau Ouest France pour faire "Björn Bjorg", je t’avouerais que, même si je fais aussi du tennis, je ne suis pas adepte. »

« J’ai vraiment essayé de ne pas reprendre des joueurs déjà placés dans d’autres défis. Des "Heung-min Sun", "Pierre d’alun Frau" ou "Haribo ça chie", je ne pense pas qu’on les retrouve ailleurs. »

Vidéo

Propos recueillis par Quentin Coldefy

Franchement, ça va. Je suis tranquille dans mon appartement avec ma copine, près de Nantes. Je m’attendais à ce que ça paraisse plus long, mais le fait de faire des petits challenges, ça aide à passer le temps. Je n’ai pas l’impression d’être en confinement depuis 24 jours.J’ai 24 ans, et j’ai fini mes études l’année dernière. Aujourd'hui, je suis prof d’EPS contractuel dans un collège de la région nantaise. Je fais partie de ceux dont le boulot n’est pas menacé. Après, c’est compliqué de travailler à distance quand on est prof d’EPS. J’envoie des exercices à mes élèves, mais je ne sais pas comment ils sont confinés. S’ils sont en appartement ou en maison, ce qu’ils ont à disposition chez eux...À l’origine, c’est un défi que je voyais tourner sur Facebook. Je sais que Milner l'a fait, mais je n’ai même pas vu la vidéo. Et puis, un copain m’a identifié vendredi dernier sur une de ces vidéos en me disant :Tout de suite, je me suis demandé comment améliorer le challenge. Je savais qu'il y avait moyen de mettre la barre plus haut, et de ne pas se limiter à onze joueurs. Donc, pourquoi ne pas faire deux équipes ? Au fur et à mesure, l’idée m’est venue de rajouter les spectateurs, l’arbitre et j’ai monté mon scénario en mode finale de Ligue des champions.Dès le vendredi soir, j’ai commencé à cogiter et à essayer de trouver des idées. Et puis le samedi matin, je suis parti faire des courses. Mais pour ma semaine quoi, pas du tout pour le défi ! J’ai juste acheté le paquet de riz cantonais, c’est le seul truc que je n'avais pas déjà chez moi. Je l’ai vu dans le rayon., je n’avais pas le choix. En rentrant des courses, j’ai fait tous mes placards pour trouver le maximum de choses. Je voulais avoir 22 joueurs, mais aussi respecter les postes. Je ne te cache pas que j’ai un peu galéré, je trouvais beaucoup plus facilement d’attaquants que de défenseurs. C’est pour ça que pour l’Ajax, l’équipe est carrément offensive. Football total ! J’aurais pu aller plus loin, en cherchant des idées pendant mes courses. Mais c’est idiot d’acheter des choses qui ne me resserviront pas, surtout en cette période. J’ai ressorti des objets dont je ne me sers jamais, la trousse de secours ou le bandeaupour faire. Je t’avouerais que, même si je fais aussi du tennis, je ne suis pas adepte.Pas mal, celle-là !Non, je n’ai pas tellement écarté de joueurs. J’avais pensé à Marius Trésor, mais je ne voulais pas m’acheter de céréale, je n’en mange pas. Après, il y avait la facilité avec Laurent Blanc ou Frank Lebœuf. Mais il fallait pousser le délire plus loin, j’ai vraiment essayé de ne pas reprendre des joueurs déjà placés dans d’autres défis. Desou, je ne pense pas qu’on les retrouve ailleurs.Celle-ci, j’aurais pu tenter ! C’est vrai que je n’ai pas pensé au coach hollandais, mais j’ai eu une illumination avec la boîte d'Haribo. Et puis,était obligatoire parce queest mon surnom avec mes potes.Tout est de moi, j’adore ça. Et puis, j’aime tous les sports. Dès qu’il y a des événements, je glisse mes jeux de mots en commentaires des résumés de matchs ou d'épreuves. À chaque fois que j’ai une idée de jeu de mots qui me vient, je la note sur mon téléphone. Ma copine progresse carrément, avec un aussi bon entraîneur ! J’ai l’impression que quand je suis entouré d’autres personnes, elles se prennent au jeu. J’aime beaucoup Stéphane De Groodt et Laurent Baffie. De Groodt est un génie, tu vois comment il manie les mots alors qu’il est dyslexique... C’est impressionnant. Après, j’ai dû en trouver beaucoup pour ce défi. Par exemple, je voulais absolument qu'ne soit pas titulaire. Il fallait donc que je trouve un milieu supplémentaire, pour faire le coup du changement de dernière minute. J'ai creusé pour rajouter des petites blagues, Hummels était trop facile avec les chaussures et j’avais envie de rajouter la charrette. Pareil pour Davids, les vis ne suffisaient pas. Trop connu. Il fallait rajouter les lunettes de piscine, sinon je ne l’aurais pas mis.Ah oui, je suis originaire de Nantes, donc forcément club de cœur ! D’ailleurs, je n’avais pas de menthe fraîche. Du coup, le Menthe Pastille a induit en erreur et tout le monde n’a pas compris. Pour le résultat, quoi qu’il arrive, les’impose sans hésiter. Avec, en plus ! J’aurais bien aimé mettre plus de joueurs nantais, mais j’ai manqué d’inspiration. Dans un monde parfait, il n'aurait fallu que des joueurs du FC Nantes. Mais bon, c’était aussi pour avoir le côté loufoque de voir ces effectifs. Et puis, Klopp coach de Nantes...