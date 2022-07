Alexandra Popp s'affiche avec une moustache pour se moquer des critiques

After social media posts compared AlexandRA Popp's (@alexpopp11) strength and playing style to male playersThe #GER striker arrived at today's media conference as a moustachioed AlexandER Popp....#WEURO2022 ? pic.twitter.com/YyUZe2dOqA — Neil Barker (@Mockneyrebel) July 29, 2022

Qui a dit que les Allemand(e)s n'avaient pas d'humour ?Comparée à un homme sur les réseaux sociaux à cause de son physique et de son expression faciale, y compris en Allemagne , Alexandra Popp, bourrelle des Bleues en demi-finales de l'Euro 2022 avec un doublé chirurgical , a répondu aux mauvaises langues. À sa manière.Labuteuse de la ou comment on doit l'appeler désormais ) a ôté son masque avant de prendre part à la traditionnelle conférence de presse, ce vendredi, à deux jours de l'acte final face aux Anglaises. Un silence qui en dit long, mais surtout une belle (fausse) moustache arborée et des sourires en pagaille.Du Freddie Mercury dans le texte. Digne d'une Popp Star