Le prix Nübel

Fraîchement débarqué du Bayern Munich avec l'étiquette de « nouveau Manuel Neuer » , Alexander Nübel déçoit. Tête de Turc attitrée des supporters monégasques, le gardien allemand encaisse plus de critiques que de buts, loin d'être toujours justifiées. Performer directement dans un nouveau pays avec une autre conception du poste et une défense qui ne parle pas sa langue à 24 ans, ça ne se fait pas les gants dans le nez.

On a tous besoin d’un Bruno Irlès

Dynastie monégasque

C’est pas ma faute à moi

Par Emile Gillet

Propos recueillis de Roma par EG.

Juste après avoir défait ses valises en arrivant à Monaco, Alexander Nübel avait prévenu :C’était le 27 juin, et trois mois après, certains semblent déjà l’avoir oublié. Un peu pataud dans la gestuelle, le gardien ne rassure pas forcément sur le terrain, en ayant encaissé déjà 14 buts toutes compétitions confondues. Avec 54,5% d’arrêts, il est avant-dernier de Ligue 1 (devant Steve Mandanda) et réalise le pire démarrage de sa carrière. Une autre donnée, le, qui mesure la difficulté d’un arrêt face à un tir adverse, montre qu’il a encaissé 2,6 buts de trop. Dans la catégorie, il est 22de Ligue 1, juste devant Green, Desmas ou Bizot. De là à lui imputer le début de saison plus que raté de l'ASM, c’est beaucoup trop fort de café.Déjà, ce serait oublier le premier argument soulevé par Alexander Nübel lors de sa présentation : l’adaptation.Ces mots, c'est Flavio Roma qui les prononce, lui qui s'est accroché de 2001 à 2014 (avec un intermède de trois saisons au Milan). Mais avant d'émarger à 249 matchs sous le maillot princier, lui aussi a connu des débuts compliqués :"On a un souci parce que le gardien ne parle pas français."(défenseur central à l’époque, NDLR)"Laisse, j’ai, dégage."Là où Gigio Donnarumma doit faire face à la concurrence accrue de Keylor Navas, Alexander Nübel est plutôt dans la configuration d'un Pau Lopez à Marseille : son coach l'a installé comme numéro un et lui voue une totale confiance. Enfant de l’école allemande, Niko Kovač martèle à chaque conférence de presse être sûr de ses qualités :Considéré outre-Rhin comme le Neuer 2.0, après des saisons éblouissantes à Schalke 04, Nübel a laissé les gants au placard une fois arrivé au Bayern la saison dernière. Derrière le grand Manuel, il n’a joué que quatre bouts de match. Et pour la première fois, sa réputation a pesé sur ses larges épaules., s'emporte Roma."S’ils disent que je peux être comme lui, alors ça veut dire que j’ai les qualités et je dois travailler là-dessus.""Je suis déjà un phénomène, ça va aller"Une comparaison qui s'ajoute à d'autres déjà bien ancrées dans la tête des supporters monégasques., pointe le finaliste de la Ligue des champions 2004.En y regardant de plus près, le bilan de l’Allemand est loin d’être catastrophique comparé à ses prédécesseurs. En huit matchs de championnat, il a perdu trois matchs et encaissé onze buts, au niveau de Roma (3 défaites, 8 buts pris), mieux que Lecomte (3 défaites, mais 16 buts pris) et incomparable avec Subašić, dont la première saison était en Ligue 2. Le tout en sous-performant clairement. D'autant plus que contrairement aux avis de certains twittos, seuls trois buts lui sont directement imputables (un angle mal fermé après renversement du jeu contre Nice, un placement douteux sur un coup franc troyen, et une parade trop molle pour stopper le ballon face à Lens).Mais depuis ce but contre son camp de Ruben Aguilar encaissé en prolongation contre le Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue des champions, les critiques se font plus acerbes. L'Italien reprend la parole :Une démarche qui vaut pour l’équipe entière., assure l'ancien portier monégasque.Depuis le début de la saison, Nübel n’a manqué qu’un match. Devant lui, il y a une vraie instabilité en défense : huit joueurs se partagent le temps de jeu dont des Français, un Brésilien, un Chilien et un Serbe. Le début d’une mauvaise blague, qui n'attend qu'à trouver une chute plus heureuse.