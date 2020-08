Alexander-Arnold désigné meilleur jeune de Premier League

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Prophète en son pays.Le meilleur jeune de la saison en Premier League se nomme Trent Alexander-Arnold. L'Anglais est arrivé en tête des votes d'un panel d'experts et du public. Une récompense largement méritée pour le latéral de 21 ans, auteur d'une saison pleine avec Liverpool (4 buts et 13 passes décisives en championnat). Le Scouser était en concurrence avec Jack Grealish (Aston Villa), Christian Pulisic et Mason Mount (Chelsea), Dean Henderson (Sheffield United), ainsi que Mason Greenwood, Anthony Martial et Marcus Rashford (Manchester United).Irredsistible.