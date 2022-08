Alex Morgan à Lyon : Tweet machine

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 41e épisode, retour sur la pige lyonnaise d'Alex Morgan. Bien qu'elle ne soit restée qu'un semestre, « Baby Horse » a laissé sa trace dans le Rhône. Une joueuse toujours souriante, qui a participé au triplé championnat - Coupe de France - Ligue des champions et boosté la visibilité de l'OL à l'international. L'aboutissement d'un travail au corps acharné de Jean-Michel Aulas vis-à-vis de la star et de sa communauté sur Twitter.

Will.I.Am, Bocuse et Rio

Buteuse influenceuse

Par Quentin Ballue

Alex Morgan n'avait rien d'une pionnière. Tara Flint, Jillian Nicks, Danielle Slaton, Christie Welsh, Aly Wagner, Hope Solo, Lorrie Fair et Megan Rapinoe étaient déjà passées avant elle en terre lyonnaise. Mais aucune n’a eu le même impact. Parce que la Californienne a débarqué avec l’étiquette de championne olympique et de championne du monde, mais surtout avec un statut d’icône dépassant largement le cadre du foot. Toutes les cases étaient cochées, et Jean-Michel Aulas a fini par avoir ce qu’il voulait . Même si la star l’a sacrément fait patienter.Publiquement, le président rhodanien a commencé sa cour en mars 2016, d’une manière assez innovante, à coup d’appels de phares... sur Twitter. JMA a le tweet facile, alors il se mue en infatigable récupérateur. Will.I.Am vient inaugurer le Parc OL ? Aulas dégaine une photo de l’artiste et un petit message directement adressé à l’Américaine, en anglais dans le texte :Un tweet de Morgan sur les Jeux olympiques ? Réaction immédiate :Une photo avec le chef Jérôme Bocuse, qui bosse à Orlando, là où joue Morgan ?À onze reprises, Aulas essaie d'amorcer une interaction en la taguant ou en répondant à ses tweets. Tout est prétexte à interpeller sa dulcinée."Mais qui est ce fou ?", confiera Morgan lors de sa présentation. Ses tweets un poil lourdingues prêtent au sourire, voire à la moquerie, mais le « fou » n’est pas seulement là pour amuser la galerie. Et il avait déjà tenté d’enrôler l’attaquante auparavant en se rapprochant de son agent., retraçait JMA au micro de RMC Et l’opportunité espérée finit par se présenter., poursuivait Aulas. Veni, vedi, vici : le 5 janvier 2017, Morgan revient, pour de bon., expliquera-t-elle.L’Américaine au numéro 13 s’engage pour six mois, histoire de ne pas rester trop longtemps à des milliers de kilomètres de son mari et de son chien., justifie-t-elle à Sports Illustrated.Jean-Michel Aulas se frotte les mains en accueillant celle qu’il présente comme la David Beckham au féminin., souligne-t-il alors. Un sacré coup de projecteur pour le club et pour la capitale des Gaules. Sportivement, les débuts sont néanmoins plus mitigés. Pas aidée par une gastro-entérite carabinée qui lui fait perdre un kilo, ni par une cheville blessée, l’Américaine arrive à cours de jus., confiait Gérard Prêcheur, son coach de l’époque, à France Football . «Malgré des stats honorables (12 buts en 16 matchs), l’Américaine ne parvient pas à donner la pleine mesure de son talent. Elle plante la plupart de ses pions contre des adversaires mineurs, voire amateurs. Doublé contre Albi. Triplé face à Rodez. Quadruplé contre Hénin-Beaumont. La numéro 13 relève le niveau en plantant un but au Paris Saint-Germain et deux à Soyaux. Attendue au tournant dans le sprint final, elle se blesse aux ischios et doit renoncer à la finale de la Coupe de France. De retour pour celle de la Ligue des champions, elle quitte la pelouse dès la 23minute, victime d’une rechute. C’est donc impuissante, et avec un sentiment doux-amer, qu’elle assiste au sacre de ses copines au bout des tirs au but., expliquera-t-elle malgré tout au moment de faire le bilan. L'OL a finalement eu ce qu'il souhaitait. Y compris la web série « Rendez-vous with Alex » , dont l'épisode le plus populaire a récolté plus d'un million de vues. Un moyen de découvrir la vie lyonnaise de la star et de la suivre en train de faire des crêpes pour la chandeleur, se péter le bide avec son père Mike à l'Institut Bocuse, préparer son smoothie protéiné ou réciter l'alphabet à sa prof de français. D’apprendre, aussi, qu’elle utilisait un grille-pain sonore aux couleurs de l'OL. L'effet « AHOU » au moment de libérer le pain, à défaut de l'effet wahou sur le terrain.