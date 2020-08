Alex Dupont, le corsaire de Dunkerque

« Même si on ne le voyait plus trop ces dernières années, c’était un vrai Dunkerquois avec cette fibre de la fête et du partage. »

« Il ne concevait pas de louper le carnaval »

Filet américain, alibis et DJ

« Parfois il allait se prendre une petite pinte au café Le Rallye pendant qu’on faisait des tours de terrain. »

« Je savais qu’il avait passé des examens et qu’on lui avait décelé une tachycardie mais Alex continuait à faire du padel. Il était comme ça, on ne l’arrêtait pas. »

Quand Dunkerque remonte, il disparaît...

Par Florent Caffery, à Dunkerque





Rue Lhermitte, quartier de la Citadelle. En ce début août, un léger vent balaye la cité dunkerquoise, irradiée de rayons UV et gavée de Belges sur la digue de Malo-les-Bains. Le Phare, ex-Borel, bistro PMU, a le rideau baissé. Philippe Bialski, grand cousin et confident d’une vie d’Alex Dupont, ferme les yeux et remonte les aiguilles de l’horloge., lâche "Bibi" avec une poussière au coin de l’œil.(au moment des Trois Joyeuses, l’apogée du carnaval dunkerquois, N.D.L.R.)"vous picolez plus que les clients, vous dégagez"(rires). »Le carnaval et Alex Dupont, c’est l’histoire d’une vie, d’une transmission dès les bancs de l’école,, jure Alain Fairise, ancien de l’US Dunkerque (1965-1973) et enseignant d’EPS deau collège Guilleminot, dans le centre-ville.Le lien avec le carnaval se brode à travers la figure paternelle, René, brutalement emporté par un accident de la circulation un jour de novembre 1959. Alex Dupont n’a alors que 5 ans., poursuit son professeur qui l’a également formé en sport études., reprend Philippe Bialski.René, mareyeur, avait été l’un des fondateurs des Corsaires Dunkerquois, société philanthropique du carnaval. Alex l’intègrera une vingtaine d’années après la disparition de son père. Il fallait le voir, même avec les années filant, foulard rouge noué autour du cou, la chevelure rousse noyée, guêtres et pantalon noir, se plonger dans la fièvre des soirs de bal.se marre Gérald Laridan, Corsaire depuis deux décennies.(rires).rembobine Philippe Bialski.(disparu en 2013)Gérald Laridan abonde :Au point de filer quelques places de bal à ses joueurs, alors qu’il tire les manettes de Dunkerque en D2. Nicolas Huysman, 176 matchs en pro avec l’USLD de 1984 à 1990, convient que ce, savaitLe Poisson Rouge près du stade Tribut, Le Grand Morien place Jean-Bart, L’Espadrille sur la digue où, glisse Philippe Bialski, tant d’adresses où le technicien était comme chez lui. À l’aube de sa majorité, Alex Dupont tranche. La poissonnerie familiale avenue des Bains ne sera pas son quotidien. Il opte pour le choix d’une vie, le football, sans pour autant déroger aux traditions., poursuit Bibi,Le vendredi midi, chez Antoinette, c’étaitRue de la Deuxième division blindée – où il grandira en partie – ou sur les bancs de France et de Navarre, l’enfant de Jean Bart était aussi un sacré malin. Attablé aux Dames du Minck, un bistro dans son jus, Julien l’a connu comme entraîneur.(rires).Philippe Bialski y va lui aussi de ses anecdotes : «"Bibi, on a mangé là et tu étais avec moi"Alex Dupont, alias David Guetta d’outre-Quiévrain ?En avril 2000, Alex Dupont croît bien faire en prenant des places pour ses amis le soir du sacre de Gueugnon en Coupe de La Ligue. Philippe Biaslki, encore :(Jacques Bialski a été sénateur PS du Nord, N.D.L.R.)"t’inquiète pas, j’ai de très bonnes places pour toi"(rires)Entre la Turbie et le Sénégal où il répartissait son temps depuis son retrait des pelouses, Alex Dupont mettait moins souvent le cap vers le Nord. Sans pour autant renier racines et engagements., distille Bibi.Un homme aux saillies mythiques, avec une gueule de Dunkerquois, un franc parler et une infinie volonté de croquer la vie. Mais pas assez patient pour enchaîner les putts au golf que tenait Bibi.Symbole du destin, ce fils unique a quitté ce monde quelques semaines après le retour en professionnel de son club de toujours, 24 ans après la relégation dans la sphère amateur. En mai 1996, il était sur le banc pour l’ultime soir en D2., souffle Jean-Pierre Scouarnec, président de l’USLD.Et celles de Philippe Bialski, évidemment.Sûr que dans sa tête, de là-haut, le Sir fait encore la bande à entendre les carnavaleux chanter. Et qu’il trinque, chez Borel, comme à la bonne époque.