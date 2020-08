Alex Dupont, il était un Sir

Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Gueugnon en 2000, héros à Brest, roi à Dunkerque, légende à Sedan, qu'il avait qualifié un jour pour la Coupe de l'UEFA, Alex Dupont est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 66 ans d'une crise cardiaque. C'est un mythe qui disparaît.

7

Pêche au bar, canons et Harley

Alex Dupont c’était aussi une voix et un franc-parler. On se souviendra de sorties médiatiques qui resteront aussi lunaires que géniales. ? pic.twitter.com/fALI3RKtpm — Brest On Air (@BrestOnAir) August 1, 2020

« J'ai aimé 90% de mes joueurs »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a quelques semaines à peine, Alex Dupont touchait du bois, mais assurait : «» La France vivait alors les premiers jours de son déconfinement et la légende jouait la sécurité, dans sa maison de La Turbie. Cette année, pas de Sénégal, où Dupont avait un autre pied-à-terre, à Saly, et où il devait à la base tuer une partie de sa retraite en compagnie de son ami d’enfance, Bruno Metsu. «» , soufflait Sir Alex àfin mai, à l’heure de revenir sur les vingt ans de sa victoire en Coupe de la Ligue avec Gueugnon. Sacré destin. Ce con d’Alex Dupont a décidé de nous quitter à son tour, samedi matin, au lendemain de la dernière finale de Coupe de la Ligue de l’histoire et est décédé chez lui, d’une crise cardiaque, face à la mer. Peut-être pas de meilleur endroit pour un type qui aimait se décrire en enfant de Jean Bart, qui adorait «» bien qu’il aura passé la majorité de sa vie au nord de la Loire. «» , se marrait encore Dupont, au printemps, avant d’évoquer sa nouvelle vie : «» Néanmoins, Alex Dupont n’avait pas totalement plaqué le foot et avait filé un coup de main pour le Mondial 2018 à Hervé Renard en allant superviser les adversaires du Maroc (l’Espagne, le Portugal et l’Iran). «» La sienne s’est finalement arrêtée brutalement, à 66 ans.Dans le foot, Alex Dupont était un roi, un "Sir", clin d’oeil à Alex Ferguson, qui a déjà réussi le plus grand exploit du milieu : durer. Honnête joueur de deuxième division, Dupont a coaché pendant trente-deux piges, en assumant toujours «» mais aussi «» . Alex Dupont, c’était le charme, la tronche, un mec dont on aime écoute les histoires mais aussi - et surtout - des idées entre un amour du football offensif sur le terrain et de la joie sereine en dehors. Peut-être avant tout parce que ce qu’aimait par dessus Dupont, c’était la vie et les hommes. Les femmes, aussi, notamment la sienne, Ghislaine, une jolie blonde, à propos de qui il s’était un jour confié à Miossec dans les colonnes de: «» À cette époque, Alex Dupont était coach du Stade Brestois, club qu’il a d’abord sauvé de la relégation en National avant d’être nommé meilleur entraîneur de Ligue 2 et d’emmener le président Michel Guyot et sa bande dans l’élite. Résultat : dans le Finistère, Dupont est une légende et le restera.Ce qu’il disait du coin : «» Ou encore : «» En Bretagne, Alex Dupont a aussi été s’offrir quelques éditions des Vieilles Charrues, un endroit «» où il «» .Au cours de sa vie, il a surtout tout vécu : une Coupe de la Ligue avec Gueugnon dont il gardait la médaille dans ses toilettes, une qualification pour la Coupe de l’UEFA avec Sedan, un sauvetage à Laval, un passage au Qatard et aux Émirats arabes unis. Pas un grand souvenir selon ce qu’il en avait dit àil y a quelques années : «» Ces aventures lui auront permis d’assurer l’avenir de ses gosses et de se faire plaisir ensuite, sans jamais mettre de côté son côté épicurien, lui qui avait ramené de ses années gueugnonnaises une passion pour le bourgogne (son apéritif préféré était le meursault en blanc). Il a aussi toujours su s’adapter aux différentes cultures. La preuve en arrivant à Brest : «» Mais ils l’ont adoré. Qui pouvait détester Alex Dupont ?Bonne question, mais Dupont ne faisait pas de cadeau. Lui estime a un jour estimé avoir aimé «» de ses joueurs. Toujours à: «» En conservant la distance hiérarchique, Alex Dupont avait surtout des principes et pouvait poser des limites à ses joueurs, comme à Dunkerque, où il interdisait aux joueurs d’aller au carnaval de la ville. Un jour, Nicolas Sachi y est pourtant allé et, déguisé, a même parlé à son coach. «, se marrera des années plus tard Dupont.(les Corsaires Dunkerquois,).» Du Dupont absolu, qui regrettait de ne plus pouvoir inviter un joueur qui venait de rater un match chez lui pour discuter et qui aimait raconter son arrivée dans la précipitation à Brest, alors qu’il était à Innsbruck pour les qualifications à l’Euro de l’équipe de France Police. «» Suite connue : Alex Dupont était déjà un grand et restera un grand. Pour l’éternité.