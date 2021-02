« Je suis allé chercher Yoann Gourcuff, on a diné chez sa mère puis on est partis en boîte »

Facteur à Corbeil-Essonnes (91) dans le civil, Alex Delan est un ancien arbitre amateur devenu suiveur de talents. Bien connu autour des terrains, il va de club en club chaque semaine, rend visite à ses amis footeux, prend de jeunes gardiens de but sous son aile et pose avec le plus de joueurs possibles pour continuer d'alimenter son succulent Skyblog. Entretien avec un fou furieux qui était pote avec Mathieu Valbuena et Benjamin Pavard bien avant leur buzz respectif.

« Sur un coup de tête, je dis à Yoann Gourcuff : "Qu'est-ce que tu fais ce soir ?" »

« Éric Bauthéac, Romain Grange : il y en a qui sont très bons à la pétanque. »

À la quinzaine, j’ai commencé à arbitrer des évènements intéressants. Tu recroises les jeunes sur des compétitions, tu crées des liens avec des familles, tu montes les échelons dans l’arbitrage... Au départ, il n’y a aucun plan. Je voyageais pas mal, donc parfois, sur deux, trois, quatre jours, j’allais dans les familles. Il y a des joueurs que j’arbitrais qui ont commencé à accéder aux équipes de France de jeunes, à signer des contrats pros, c’est comme ça que tout est né. J’avais les listes des sélections jeunes en avance, car elles étaient sur Minitel, donc les joueurs m’appelaient. Aujourd’hui, je pense avoir une entrée dans chaque club : le directeur du centre, l’entraîneur des gardiens, le responsable du recrutement, le mec de la billetterie... En arrêtant l’arbitrage, je me suis orienté vers le poste de gardien de but, car j’y ai joué. J’ai commencé à aider des jeunes il y a une dizaine d’années. J’ai aidé 23 gardiens à signer dans 17 clubs différents, plus deux joueurs de champ.Soit c'est une famille qui me contacte pour relancer un jeune de 16, 17, 18 ans en situation d'échec dans un club, soit ce sont des garçons qu'on me signale ou que je repère par moi-même et que je signale aux clubs. Les clubs vont aussi me direou alors je vais aller à la pêche aux infos. Le premier que j'ai aidé à signer pro, c'est Thomas Callens à Caen , et il est retourné à Lorient depuis. Je les fais rentrer en centre de formation, sans moyen financier.Reims, il leur fallait un gardien, Cyriack je le connaissais, je lui ai proposé, et ça s'est fait comme ça. Il est parti faire un essai sur une jambe, ils l'ont pris. Et il se trouve que quelques mois après, il jouait en pro. Ce soir-là, je n'en ai pas dormi de la nuit, j'en avais la chair de poule.C'est très pratique pour ressortir les photos et raconter mon « personnage » : il y a quelques années, j'allais voir des matchs avec des garçons qui sont aujourd'hui pros. J’ai commencé à prendre des photos en 1995, à la finale de la coupe nationale des poussins à Clairefontaine, il y avait Valbuena et Obraniak : Clairefontaine, c’était mon QG. J’ai aussi connu Gaëtan Weissbeck lorsqu'il était au centre à Strasbourg. Quand il avait 16 ans, je l’ai emmené un soir voir un Nancy-Marseille parce qu'il était supporter de l’OM . Aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2, sachant qu'il a connu un échec au Racing à 20 ans... Je l'ai aussi emmené voir Benjamin Pavard avec moi à Fribourg il y a deux ans. D’ailleurs, j'avais d'abord proposé à Anthony Caci, qui est son meilleur pote, mais il ne pouvait pas. Gaëtan était en N2 à l'époque, et quelques mois après, il signait pro . Pavard, c’est un chambreur. J'ai aidé un gardien de sa génération à signer à Lille, et ça a aidé à faciliter notre relation, on allait boire des verres tous les trois quand j'allais à Lille. Par la suite je suis allé le voir trois fois en Allemagne J'ai été très proche de Mathieu pendant six ou sept ans. J'ai passé une journée avec lui à Capbretonquand il s'est fait les croisés à 16 ans, on allait manger ensemble avec Cabaye, à chaque fois il régalait, on se voyait après les matchs, car j'allais le voir jouer régulièrement, on était en contact téléphonique car c'était le début des portables. Je suivais son parcours, j'ai aussi pris un train aller-retour jusqu’à Strasbourg quand il s'est reblessé au genou à 20 ans. Puis il est parti en Angleterre, et depuis, il n'y a plus ce lien.Oui, Valbuena je l'ai connu quand il avait dix ou onze ans, je l'ai arbitré une première fois lors d'un tournoi à Trélissac en 1994, il avait marqué en finale, il était très fort. On s'est beaucoup croisés sur cette période, et c'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec lui et sa famille. J'étais vraiment très proche de lui jusqu'à ses 16 ou 17 ans, j'allais le voir jouer quand il était à Libourne, mais il a ensuite eu un cercle d'amis très restreint, il n'était plus dans la même philosophie. C'est la vie, on ne se doit rien. Des garçons comme Lionel Mathis ou Reynald Lemaître, j'ai gardé contact avec eux toute leur carrière. Reynald, ça m'est arrivé de dormir chez lui à Nancy, je le voyais régulièrement, aujourd'hui il est en reconversion professionnelle à Montpellier. Je l'ai connu quand j'arbitrais à Clairefontaine et ensuite je l'ai suivi pendant des années, même quand il était à Tahiti on s'envoyait quelques messages. Mathis, on s'écrivait des lettres alors que je l'arbitrais en U15 ou U17... Geoffrey Jourdren , même si on n'a plus de lien aujourd'hui, j'ai dormi chez lui quand il avait 18-19 ans. À l'époque où je n'avais pas de voiture, il avait 13 ou 14 ans, je lui avais dit que j'allais arbitrer à Meaux, je devais aller au stade depuis la gare, il m'avait dit :Cardinale, lui, on échange par Snap. Il m'a hébergé quand il avait 18 ans, on a joué à la pétanque, et on continue à échanger. S’il me croise à Nice, on discute une demi-heure !À l'époque, il y avait des rassemblements de sélections de jeune, les listes tombaient sur Minitel et tu savais où ils avaient rendez-vous. Donc j'allais dans les gares et aéroports, souvent j'en connaissais un, et de fil en aiguille je faisais connaissance avec d’autres. Je n'avais pas peur d'aller vers les mecs et leur parler, on avait trois ou quatre ans de différence. C'est là que j'ai connu Olivier Veigneau, c'est un des premiers avec qui j'ai eu ce lien. J'étais avec lui le jour où il a eu son bac, on était ensemble à la plage vers Draguignan, il était à Monaco à l’époque : il a eu les résultats de son bac sur la serviette ! On a gardé contact quand il était en Turquie, là il est en National, je l'ai vu au Mans il y a quinze jours. C'est aussi là que j'ai connu Bruno Grougi, qui est un jour venu me chercher à la gare de Caen pour un match que je devais arbitrer.La seule fois où je suis allé en boîte ! C'était en 2003, j'avais un concours de pétanque aux Moutiers-en-Retz, un peu plus bas que Nantes, j'ai perdu en milieu d'après-midi et sur un coup de tête, je dis à Yoann :, car j'avais un autre pote à Lorient, un gardien qui n'a pas fait carrière. Je suis allé le chercher au tennis , on est partis manger chez sa mère à Lorient et après on est partis en boîte. Yoann, il m’est arrivé de l’emmener aux rassemblements en équipe de France jeunes.Non, mais on s'est revus à Monaco depuis qu'il entraîne les jeunes. Avec les footeux, c'est soit pétanque soit parties de carte. Éric Bauthéac, Romain Grange, il y en a qui sont très bons à la pétanque. L'an dernier par exemple, j'ai joué avec Jimmy Cabot et Maxime Pattier à Lorient.Il est venu dormir chez moi la fois où il a eu un problème d'avion, il y avait une grève à Paris. Et l'année d'après, j'étais venu passer une semaine chez lui à Bénodet, à l'époque chez ses parents. Il était doublure de Benoît Costil à Sedan, c'était le meilleur pote de Gourcuff, mais il avait disparu très rapidement après être sorti du foot . Aujourd'hui, je passe chez lui quand je vais à Concarneau, on a repris contact il y a deux-trois ans. Maintenant, il se construit une vie, il retape sa maison et il bosse à côté.Costil, j'ai partagé de bons moments avec lui, même si on a moins d’échanges ces derniers temps. J'ai traversé la France pour voir son premier match en Ligue 1 : j'étais à Clermont, je suis remonté jusqu'à Caen, et le lendemain du match, j'allais à Bordeaux-Saint-Étienne. J'ai des photos avec lui en 2000 ! Je suis aussi allé le voir en finale de Montaigu avec la génération Ben Arfa, mais ça n'est pas un bon souvenir pour lui : il en prend cinq