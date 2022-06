Alessio Zerbin, la belle histoire qui cache un vrai problème

Éjectée du prochain Mondial par la Macédoine du Nord, l'Italie entame sa reconstruction pour s'assurer de participer à la fête en 2026. Parmi les nouvelles têtes de la Nazionale, Alessio Zerbin incarne plus que quiconque les difficultés du football transalpin. Celui qui n'a pas encore connu la première division, en Italie ou ailleurs, symbolise le manque de profondeur qui frappe de plein fouet l'équipe de Mancini au moment d'entamer un nouveau cycle.

Angleterre Italie Ligue des nations Diffusion sur

Zerbin dans le pied

La Serie A, cette mauvaise Serie B

Par Florian Porta

Propos de Ricardo Faty recueillis par FP.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grimper de la Serie B à l’élite du football mondial, sans même faire un passage par la case Serie A : c’est ce qu’a fait Alessio Zerbin mardi dernier lorsqu’il a endossé pour la première fois la tunique italienne face à la Hongrie. Une ascension fulgurante pour le jeune attaquant de 23 ans, passé par le monde amateur et qui enchaîne les prêts en Serie B et C depuis son arrivée à Naples en 2017. Un véritable conte de fées qui n’est pas sans rappeler celui de Jonathan Clauss récemment appelé par Didier Deschamps en Bleus. Problème pour la: si le latéral lensois se voit récompenser de sa belle saison sous le maillot sang et or, le joueur prêté cette saison à Frosinone bénéficie lui surtout d’un réservoir offensif qui frise la panne sèche ces derniers temps de l'autre côté des Alpes.Au terme d’une saison à nouveau rythmée par un calendrier démentiel, qui impose à lade jouer cinq rencontres supplémentaires lors de cette dernière trêve internationale, certains pourraient arguer que la sélection de Zerbin permet à une poignée de ses collègues de profiter d'un peu de repos. Roberto Mancini a certes convoqué un groupe élargi afin de préparer au mieux la Finalissima ( perdue 3-0 face à l’Argentine ) et les quatre rencontres de Ligue des nations qui suivent ( nul 1-1 face à l’Allemagne et succès 2-1 face à la Hongrie avant de se rendre en Angleterre ce samedi et en Allemagne mardi). La vérité est pourtant tout autre., raconte Ricardo Fati qui évolue lui aussi en Serie B avec la Reggina.Finalement légèrement réduite après la rencontre face à l’Argentine, cette liste ne souffre pourtant que de peu d’absences. Sur le secteur offensif, seuls Ciro Immobile, qui n'a jamais su véritablement prendre le lead de cette équipe, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi manquent à l’appel et c'est là justement que le bât blesse., confiait d'ailleurs Roberto Mancini, un brin fataliste avant d'aller défier l'Allemagne samedi dernier.Un constat partagé par l'international sénégalais :(Wilfried, formé à l'Inter, il évolue désormais au FC Zurich, NDLR)Derrière les habituels titulaires aux avant-postes, la relève tarde à pointer le bout de son nez. Et pour cause, les jeunes joueurs italiens sont contraints de passer par unpour accéder à la Serie A selon Faty., ajoute celui qui est passé par la Roma entre 2006 et 2010. Certains peinent d'ailleurs à voir le bout de ce parcours et finissent par stagner, régresser voire même jeter l'éponge, lessivés mentalement., révélait Arrigo Sacchi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport Ainsi, en regardant les sept plus grosses écuries italiennes, les deux Milan, les deux équipes de Rome, la Juventus, Naples et l'Atalanta, le constat est sans appel. Les sept cadors ne comptent pas plus de quatre joueurs italiens parmi leur onze des joueurs les plus utilisés cette saison (quatre à la Roma et à la Lazio, trois à la Juve, deux au Napoli, à l'Inter et Milan et un seul à l'Atalanta). L'arrivée massive de joueurs étrangers de plus en plus jeunes compliquent encore un peu plus la formation des jeunes italiens., prolonge Faty. Viscéralement attachés à leur région d'origine, les postulants à latardent parfois à quitter leur cocon pour franchir un cap et vivent parfois assez mal certains prêts. Alors si Alessio Zerbin pourrait bien incarner un jour le présent de la, il n’en demeure pas moins évident que l'Italie devra avant tout revoir certains points de sa formation. Ne serait-ce que pour permettre à des joueurs comme l'attaquant du Napoli d'avoir leurs chances en Serie A, et ce bien avant d'espérer permettre à lade ne pas manquer un troisième Mondial consécutif.