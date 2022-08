Alerte rouges sur la Ligue 1

En plus d'une ribambelle de buts, la Ligue 1 a eu le droit à une pluie de cartons rouges lors de la troisième journée disputée ce week-end avec onze expulsions, soit un record depuis 30 ans. Une sévérité plutôt habituelle en début de saison en raison des consignes données durant l'été, mais qui a le mérite de remettre sur la table les solutions pour faire grandir l'arbitrage français, dont la communication n'est pas le point fort.

« J'ai aussi eu l'impression que les arbitres avaient eu des consignes plus strictes cette semaine. J'en avais parlé à mes joueurs avant le match après avoir vu ceux de 15 heures. »

Donner le ton

« C'est bien quand on échange, on se comprend mieux. L'incompréhension vient souvent d'un manque d'informations. »

Communiquer pour mieux cohabiter

Depuis un peu plus d'un an, les mauvaises langues ne peuvent plus dire qu'il ne se passe rien en Ligue 1. Ce week-end a encore une fois accouché de rencontres spectaculaires et riches en buts (38, soit le deuxième total le plus élevé au XXIsiècle derrière les 43 réalisations de la 38journée de la cuvée 2007-2008), à l'image du début de saison le plus prolifique depuis 45 ans, avec la barre des 100 réalisations atteinte après trois journées seulement. Autre record, moins réjouissant celui-là, les onze cartons rouges distribués, dont quatre par le novice Mathieu Vernice lors de Montpellier-Auxerre , soit du jamais-vu depuis trois décennies. Les coupables s'appellent Vanderson (Monaco), Samuel Gigot (Marseille), Halid Šabanović (Angers), Mario Lemina et Jean-Clair Todibo (Nice), Khalil Fayad et Téji Savanier (Montpellier), M'Baye Niang et Nuno Da Costa (Auxerre), Romain Salin et Lesley Ugochukwu (Rennes). Certains n'ont pas eu à broncher, d'autres ont été surpris par des hommes en jaune décidés à ne rien laisser passer. L'addition a également été salée à l'échelon inférieur , où ils sont huit joueurs à avoir vu rouge, dont trois lors du match lunaire entre Saint-Étienne et Le Havre . Les conséquences d'une nouvelle ligne, plus ferme, imposée par la Direction technique de l'arbitrage (DTA), ou une simple sévérité éphémère ? C'est toute la question.Puisque l'on dit qu'un bon arbitre ne doit pas faire parler de lui, il n'est pas certain que cette journée rythmée par les biscottes rouges et les mini-polémiques soit présentée en exemple lors de futures réunions. Si des joueurs ont parfois montré trop d'agressivité, les garants des règles du jeu ont aussi multiplié les coups de sifflet et mis de côté la psychologie., a soufflé Jean-Marc Furlan après la drôle de partie remportée par son AJA à Montpellier. Son homologue héraultais, Olivier Dall'Oglio, a lui fait un constat en conférence de presse :Une impression partagée par Olivier Pantaloni quelques heures plus tard au Roazhon Park , le technicien corse envisageant que les arbitres avaient reçu(à Rennes)Une théorie qui n'est pas un fantasme, selon l'expérience de Bruno Derrien, ancien arbitre français à la retraite ayant suivi l'agitation du week-end depuis son lieu de vacances., explique-t-il.Niang, Šabanović ou encore Salin, qui a écopé de deux avertissements pour contestation en étant sur le banc, ont-ils été victimes de cette volonté d'asseoir très rapidement leur autorité et de calmer les ardeurs des acteurs ?, enchaîne Bruno Derrien.En attendant de savoir si le prochain épisode de cette saison 2022-2023 confirmera cette potentielle sévérité (16 expulsions contre 9 l'exercice passé au même stade ; mais quasiment le même nombre d'avertissements avec un total de 119 contre 118), il y a ce besoin perpétuel de s'interroger sur les solutions possibles pour faire évoluer l'arbitrage français. La VAR est une chose, la communication en est une autre, et cela pourrait même être la clé d'un apaisement et le pilier d'une révolution humaine, bien plus essentielle que celle technologique., révélait Bruno Genesio ce dimanche.Si le Stade rennais avait en effet demandé à être présent, d'autres clubs ont estimé que ce n'était pas une priorité.Le chantier est colossal, mais certains précédents pourraient inspirer les acteurs du moment., se souvient Bruno Derrien.Un grand flou, des règles changeantes et des points de vue différents qui mériteraient d'être exposés dans le calme d'une salle climatisée plutôt que dans le feu de l'action sur les terrains et dans la chaleur d'un couloir conduisant aux vestiaires., conclut l'ancien sifflet français.Si le silence est d'or, il peut paradoxalement être trop bruyant. Ce lundi, la FFF nous a indiqué que la DTA étaitL'erreur est humaine, mais le monde de l'arbitrage (et du foot en général) peine encore à l'accepter.