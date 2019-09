Aleksandr Kokorin et Pavel Mamaev sont sortis de prison

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

AMO

À l'air libre.Aleksandr Kokorin et Pavel Mamaev ont été libérés, mardi, d'une prison de la région de Belgorod, a annoncé le bureau de presse du service pénitentiaire fédéral au média russe. Le 6 septembre, un tribunal de la région de Belgorod avait accordé la libération conditionnelle aux internationaux russes, ainsi qu'à Kirill, le frère cadet de Kokorin, qui a également quitté la prison. Une sortie anticipée grâce à une bonne conduite des prisonniers.En octobre 2018, Kokorin et Mamaev avaient attaqué le chauffeur d'une animatrice télé et deux haut-gradés du ministère du Commerce russe . Ils avaient écopé respectivement de dix-huit et dix-sept mois de prison pour « hooliganisme » et « coups et blessures » .Attention à la récidive.