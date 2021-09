Čeferin menace de boycotter une Coupe du monde tous les deux ans

LT

Čeferin doit ressortir l’épée.La Superligue, le Mondial tous les deux ans ... Le mandat d’Aleksander Čeferin à la tête de l’UEFA ressemble de plus en plus à une bataille sans fin ces derniers temps. En ce moment, c’est bien l’hypothèse d’une Coupe du monde biennale qui menace désormais le Slovène. Ce dernier, qui ne goûte que très peu cette idée, a menacé la FIFA, ce jeudi dans The Times , d’un boycott pur et simple des équipes européennes si le Mondial devait changer de périodicité :Sachant que l’Europe et l’Amérique du Sud représentent 100% des vainqueurs du trophée, c’est peut-être la chance pour une nation africaine ou asiatique d’être enfin couverte de gloire et de confettis dorés. Même si d’après le président de l’instance, un tel changement. Ses déclarations avaient semblé fonctionner pour dissoudre la Superligue (enfin pas complètement), espérons que ça marche aussi pour cette nouvelle lubie.Bientôt des matchs de classement pour déterminer le cinquième, comme au handball ?