Sabella, l’étoile du cœur

Encore endeuillé par le décès de Diego Armando Maradona, le football argentin pleure depuis ce mardi la disparition d’Alejandro Sabella, mort à l'âge de 66 ans. Derrière les monstres sacrés Menotti et Bilardo, l’ancien sélectionneur, finaliste malheureux du Mondial 2014, restera, au-delà du terrain, l’un des entraîneurs les plus appréciés et respectés dans son pays. Surtout par Lionel Messi.

Vidéo

Gandhi, St-Exupéry et Lavezzi

Par Georges Quirino Chaves, à Buenos Aires

» , soufflent les chroniqueurs en plateau. Dans la douleur, le présentateur de la chaine ESPN vient d’annoncer le décès d’Alejandro Sabella. Voilà maintenant plusieurs semaines que la santé de l'ancien sélectionneur, âgé de 66 ans et hospitalisé depuis le 25 novembre, jour de la mort de Diego Maradona, inquiétait. «» , s'écriait même son ancien lieutenant Javier Mascherano. En vain : mardi, le coeur fatigué de celui qui avait déjà survécu a un cancer s'est finalement arrêté. En direct, malgré une émotion évidente, le journaliste Gustavo López a alors trouvé les mots justes pour décrire ce que ressentent des millions d’amoureux du ballon rond en Argentine : «» Sabella n’a pas gagné la Coupe du Monde et n’avait pas le charisme de ses glorieux prédécesseurs, César Luis Menotti et Carlos Bilardo, mais il en avait un truc en plus et le finaliste du Mondial 2014 laissera sans aucun doute une trace indélébile dans l'histoire du football argentin.Surnommé «» en référence à son goût prononcé pour la sieste, Alejandro Sabella s’est construit dans l'ombre. Ou plutôt les ombres, que ce soit celles de Beto Alonso à River Plate ou celles de Maradona et Bochini en sélection. Numéro 10 gaucher et élégant parti s'exiler en Angleterre, à Sheffield et à Leeds, avant la guerre des Malouines, Sabella est ensuite revenu au pays contre 2000 dollars (!) et un contrat avec son club de coeur : le rugueux Estudiantes La Plata, alors entraîné par le Doctor Bilardo, l’un de ses mentors. C'est aussi sur le banc de cette institution qu'il débuta sa carrière d'entraîneur principal en 2009 après avoir oeuvré pendant dix-sept ans comme adjoint aux côtés du coach et sélectionneur Daniel Passarella. Résultat ? Sabella est entré dans les esprits. Dès sa première saison, ses solides, guidés par Juan Sebastian Verón, remportent la quatrième Copa Libertadores de l'histoire du club face à Cruzeiro après trente-neuf ans de silence. Mieux : toujours en 2009, sa troupe est à une minute de faire tomber le Barça de Guardiola en finale de la Coupe du monde des clubs. Puis, Pedro passe par là, égalise et Messi vient inscrire un but de la poitrine lors de la prolongation. Mais, sur l'instant,est bluffée : «» Dans une vidéo devenue virale, Sabella, dans sa tenue de "Profe", avait expliqué en 2011 son plan et comment avec une ligne de cinq, il avait, après avoir étudié le Barça avec obsession, réussi à mettre en difficulté la Pep Team.Diego Maradona éjecté après le Mondial 2010,va alors récupérer les commandes de la sélection dans la foulée de l'intérim raté de Sergio Batista. Pour les journalistes argentins, il faut alors se mouiller la nuque. En quelques semaines à peine, ils passent des insultes duà une conférence de presse magique, livrée le 5 août 2011 par Sabella, dans laquelle ce féru d'histoire cite avec une voix tranquille les héros nationaux afin d'expliquer sa philosophie : «» . Avec ses joueurs, le nouveau sélectionneur à tendance progressiste parle de l’histoire de l’Argentine et d’engagement social, sensibilisant même son groupe à la lutte emblématique des Grands-mères de la Place de Mai qui recherchent toujours les enfants et bébés volés lors de la dernière dictature civico-militaire (1976-1983).Sur le terrain, sans bling-bling, Sabella construit une équipe sobre et solide, mais va surtout tirer le meilleur de la génération Agüero-Di Maria-Higuain, guidée par le «» Lionel Messi. L'Argentine se qualifie sans encombre pour le Mondial 2014. «» , racontait Messi l’an passé sur Fox : «» Ses joueurs le suivent les yeux fermés et Lavezzi lui balance même de l’eau à la gueule en plein match : le groupe vit bien. «» , confiait Javier Mascherano l’an passé. Pour expliquer ses secrets, Sabella, lui, citait Gandhi ou Antoine de Saint-Exupéry : «Les Allemands et Mario Götze le priveront de son étoile mondiale. Une autre histoire de prolongation. Après ce match, Sabella, la santé déjà fragile, décide de ranger ses carnets. Ses larmes émouvantes, lâchées deux mois après la finale devant les membres du Congrès, étaient rediffusées en boucle mardi après son décès. «» , se souvenait hier l’ex-cheffe d’Etat et actuelle vice-présidente argentine, Cristina Kirchner. Son engagement social, son humilité, son obsession du travail étaient salués ce mardi par d’anciens joueurs, entraîneurs, des supporters postés devant sa maison de la Plata, des politiques et même des organisations de défense des Droits de l’homme. «» , a sobrement titré le journal sportif. Le quotidien, de son côté, a salué «» . Indélébile.