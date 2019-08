Aldo Kalulu se relance à Swansea

1

BREAKING NEWS The #Swans have completed the signing of @FCBasel1893 forward Aldo Kalulu on a season-long loan. Full story https://t.co/VUnYv3deMH#WelcomeKalulu pic.twitter.com/NMn72S5TTf — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 5, 2019

Du côté de chez Swansea.Formé à Lyon et prêté ces dernières saisons à Rennes ou à Sochaux, Aldo Kalulu avait été transféré au FC Bâle l'été dernier mais y a vécu une saison décevante, au cours de laquelle il n'a disputé que dix-sept matchs de Super League. L'ailier droit de 23 ans tentera de se relancer en Championship puisqu'il a été prêté un an à Swansea.Le club gallois enregistre avec Kalulu sa cinquième signature de l'été et espère faire mieux que sa dixième place l'an dernier.Prince de Galles.