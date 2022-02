Lafont les ballons

Face au PSG ce samedi soir à la Beaujoire, Alban Lafont a sorti le grand jeu en écœurant Mbappé, Messi, Neymar et tous les autres. Histoire de rappeler qu’on ne dispute pas sa septième saison en pro à tout juste 23 ans par hasard.

Récit d'un récital

Pourquoi pas les Bleus ?

Par Andrea Chazy, avec Jérémie Baron à La Beaujoire

Comment le commun des mortels aurait-il réagi après avoir sorti un tel récital ? C’est la question qui trottait dans toutes les têtes ayant eu le privilège d’assister au match d’Alban Lafont face au Paris Saint-Germain. L’espace d’un instant, n’importe qui aurait aimé se glisser dans la peau du portier nantais pour voir ce que cela fait d’être en état de grâce. Quelles émotions cela procure, aussi, de dessiner sur les visages de quelques-uns des meilleurs joueurs du monde des larmes de crocodile. De forcer Marco Verratti à frapper du poing le gazon nantais de dépit. Ce combat homérique livré et gagné par Lafont face à l’armada offensive parisienne fera date : pour Nantes, qui en faisant chuter Paris s’installe provisoirement à la cinquième place de la Ligue 1. Et surtout pour lui. Pour cet Alban qui renvoie l’impression d'être déjà un portier expérimenté et prêt pour le très haut niveau. À 23 piges soufflées il y a moins d’un mois, c'est plus qu'un compliment.Pour réciter sa partition à la (quasi) perfection, il faut une entrée en matière tonitruante. Alors que le brouillard des fumigènes se dissipait à peine, c’est devant un Juan Bernat lancé dans la surface que Lafont a brillé. Puis c’est Leo Messi qui a buté sur lui. Puis Kylian Mbappé. Puis Idrissa Gueye sur un nouveau face-à-face. La demi-heure de jeu n’est pas encore passée, Neymar n’a pas encore tenté sa chance et va à son tour déchanter une première fois face au dernier rempart nantais. En seconde période, le Brésilien trouvera la clef pour tromper la vigilance du jusque-là invincible Lafont avant d’être ridiculisé sur penalty par le joueur formé au TFC.Au-delà d’un manque de réalisme évident des Parisiens, il faut surtout pointer du doigt la performance du gardien français qui a forcément affecté cette méforme offensive du leader. En seconde période, Mbappé a par exemple tenté à plusieurs reprises de le dribbler plutôt que de tirer en première intention et c’est loin d’être anodin. Plus que ses arrêts, Lafont a aussi été impeccable dans sa lecture du jeu et son placement : c’est sa sortie qui pousse Mbappé à ne pas cadrer en position idéale face au but à 73minute de jeu, et une autre qui empêche Messi de filer au but sur une magnifique ouverture. Au total, Alban Lafont a réalisé neuf arrêts face à Paris, avec en prime l’honneur d’avoir stoppé trois des quatre derniers penaltys arrêtés dans le championnat de France. Une performance monstrueuse, dans la lignée de que l'ancien toulousain propose depuis la fin de saison dernière, logiquement saluée en conférence de presse après la rencontre par Antoine Kombouaré :Dans les travées de la Beaujoire, Lafont la jouait pourtant modeste devant la pluie d’éloges qui s’abattait sur lui :Mais encore ?Pas une once de vantardise ou d’enflammade à l’horizon. Et pour cause : Alban Lafont n’est qu’au début de sa carrière, mais a déjà une sacré expérience au compteur.Depuis ses premiers pas au TFC en 2015 à 16 ans et 10 mois, dans la peau du plus jeune gardien titulaire en L1 de l’histoire, il a connu les louanges, l’Italie et la Fiorentina où son explosion n’a pas eu lieu, avant de revenir à Nantes et de bosser en silence jusqu’à ces mois heureux. À moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar, derrière Hugo Lloris et Mike Maignan, une place est à prendre et l’homme qui a gardé les cages des U16 Français aux Espoirs pourrait avoir des rêves de Golfe. En attendant, Lafont pose les bases d’un futur proche brillant qui lui était déjà promis dans l’ancien monde :Indice : ce sont entre ces mots murmurés que se cache la clef du succès.