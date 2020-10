Alavés résiste à Barcelone

Alavés (3-5-2) : Pacheco - Navarro, Lejeune, Laguardia - Edgar, Battaglia, Pina, Jota, Duarte - Deyverson, Rioja. Entraîneur : Machín.



Barcelone (4-2-4) : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Dembélé, Griezmann, Messi, Fati. Entraîneur : Koemann.

Non, Barcelone n'est pas guéri.Visiblement, les Catalans sont même très loin de retrouver leur forme optimale. Suffit de jeter un œil à leur partition de ce samedi soir, sur la pelouse d'Alavés, pour s'en convaincre. Défaits deux fois d'affilée en championnat, les hommes de Koeman devaient pourtant se rassurer contre plus faibles qu'eux. Sauf que si Fati (frappe hors cadre) et Messi (coup franc dangereux) se sont montrés en première période, ce sont bien les locaux qui ont ouvert le score par Rioja à la demi-heure de jeu grâce à une horrible erreur de Neto loupant son contrôle. Auparavant, Méndez avait déjà testé la fiabilité du portier... un poil plus rassurant, pour le coup.Ont suivi une possession de balle toujours largement à l'avantage des visiteurs, une tête imprécise de De Jong ou encore une tentative pas assez puissante de Messi. Face au bloc aussi solide que bas des outsiders, les favoris ont donc continué de galérer... mais n'ont pas lâché. Ainsi, au cœur de la deuxième mi-temps, Griezmann a trouvé le chemin de l'égalisation en piquant son ballon devant Pacheco sur un service de Fati juste après l'expulsion de Jota pour un deuxième carton jaune sanctionnant son pied en avant. Un Pacheco qui a, ensuite, littéralement sauvé son camp (quand ce ne fut pas Battaglia). Face à Messi, Fati, Dest, Pjanić ou encore Piqué. De l'autre côté du terrain, Joselu a également eu sa chance malgré l'infériorité numérique de son équipe.Aucun filet n'a cependant tremblé après la réalisation du Français, dont la formation ne peut se contenter de ce genre de résultats et qui pointe déjà à huit unités du Real (avec une partie en plus à disputer).