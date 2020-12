Alavés bloque la Real Sociedad

CD Alavés (4-4-2) : Pacheco - X.Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Rioja, Pina, Battaglia, Jota - L.Pérez (Aguirregaribia, 72e), Joselu. Entraîneur: Pablo Machín.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Muñoz, Sagnan (Zubimendi, 83e), Zubeldia, Gorosabel (Zaldua, 75e) - Guevara, Merino - Merquelanz, R.López (Bautista, 75e), Portu (Barrenetxea, 83e) - Isak (W.José, 75e). Entraîneur: Imanol Alguacil.

Un derby basque sans pluie n'est pas vraiment un derby.À Vitória-Gasteiz, la Real Sociedad s'est battue sous des trombes d'eau pour tenter de se défaire du Deportivo Alavés. Déjà victorieuse du Real Madrid le week-end dernier , la formation de Pablo Machín répond du tac au tac au collectif: après la tentative d'Alexander Isak repoussée par Fernando Pacheco (6), Joselu manque d'adresse au moment d'ajuster son lob par-dessus Alex Remiro (7). Pour le reste de la première période, les débats sont intenses au milieu de terrain, mais les occasions de but se raréfient.Dans le deuxième acte, la Real parvient à bousculer son hôte grâce à Isak, assez habile pour obliger Pacheco à une nouvelle parade, et Portu, maladroit au moment de conclure l'offensive initiée par son coéquipier suédois (54). Progressivement mis sous pression, Alavés commence à perdre ses nerfs, et Rodrigo Battaglia est exclu pour des paroles à l'égard d'un adversaire qui ne doivent pas avoir leur place sur un terrain de football (64). En supériorité numérique, la Real conserve le ballon, et l'entrant Willan José oblige Pacheco à un troisième arrêt réflexe (80). Solide comme un roc, Alavés ne brise pas son bloc et s'accroche à ce partage des points.Ralentie, la Real Sociedad laisse donc l'Atlético sur le trône de Liga avec un point supplémentaire au classement et deux matchs en retard.