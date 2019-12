Alan Pardew refait surface à ADO Den Haag

? Leuk feitje: in november 2013 werd Alan Pardew bij Newcastle United gekozen tot Manager van de Maand in de Premier League. Tim Krul (ex-ADO Den Haag) werd toen Speler van de Maand.#WelcomeAlan #ComeOnTheHague pic.twitter.com/aXFUv2Scp3 — ADO Den Haag ? (@ADODenHaag) December 24, 2019

La Haye d'honneur.Voilà plus d'an et demi qu'Alan Pardew n'avait plus assis son postérieur sur un banc de touche. Et à l'époque, l'entraîneur anglais avait été le deuxième coach de la saison à se faire virer par West Bromwich Albion, qui était logiquement descendu en Championship. Arrivé en novembre, Pardew avait quitté les West Midlands quatre mois plus tard. Et depuis, plus rien.Enfin jusqu'à ce week-end, quand il s'est pointé dans les tribunes de l'Amsterdam Arena, pour voir sa future équipe se faire humilier par la jeunesse ajacide (6-1). La Haye a confirmé ce mardi que l'ancien entraîneur de Newcastle et Crystal Palace succédait à Fons Groenendijk. Le technicien de 58 ans s'engage dans un challenge relevé puisque le club est avant-dernier d'Eredivisie, avec seulement treize unités au compteur.Mais rien n'est impossible pour le roi du pain Pardew.