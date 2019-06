Alain Perrin : « Sochaux et Nancy payent l’accumulation des années en Ligue 2 »

Ancien entraîneur de Sochaux (2006-2007) et de Nancy (la saison passée), le désormais retraité Alain Perrin décrypte les éléments qui ont conduit ses anciens clubs à être rétrogradés en National 1 par la DNCG mercredi soir. Une décision qu’il n’espère pas définitive.

« À Nancy, je sais qu’on devait recevoir de l’argent du FC Séville et qu’il y avait des possibilités de transférer certains joueurs, donc ça pouvait aller... »

« Les recettes sont évidemment moins importantes quand vous descendez, les droits télévisuels ne sont pas les mêmes non plus... »

Propos recueillis par Arthur Stroebele

La stupeur, clairement. Concernant l’ASNL, j’avais dîné avec le président juste avant le passage devant la DNCG. On savait bien que la situation du club n’était pas positive, il n’y avait pas de surprise sur les problèmes par rapport au budget. Mais compte tenu des arguments présentés, et du dossier dans son ensemble, on ne s’attendait pas à recevoir ce verdict et à voir Nancy rétrogradé en National 1.Non sincèrement, cette rétrogradation est une vraie surprise.Nous avions eu des discussions sur les finances du club au cours de la saison, même si je ne connaissais pas l’état exact des comptes. Je sais qu’on devait recevoir de l’argent du FC Sévilleet qu’il y avait des possibilités de transférer certains joueurs, donc ça pouvait aller... Les choses ne sont pas encore définitives à l’heure actuelle, le club va certainement faire appel et on verra ce qu’il en sort en définitive. Je viens d’appeler quelques personnes au club pour avoir des nouvelles. Pour le moment, ils restent optimistes et j’espère qu’ils arriveront à apporter les documents supplémentaires qui permettront de sauver le club.Oui, bien sûr, notamment parce que mon ancien adjoint Ali Boumnijel est au club. Leur situation était spéciale, c’est vrai, avec la succession aléatoire des présidents chinois. On savait que Sochaux pouvait être en difficulté, c’est certain. Plus qu’à Nancy d’ailleurs, mais je n’ai pas non plus tous les éléments du dossier sochalien.L’écart qu’il y a entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est immense.Nancy et Sochaux avaient des structures dignes de la première division. Tant sur le plan du centre de formation ou de la structure commerciale dans son ensemble, sauf que la gestion de ces équipements est très lourde, notamment en termes de charges professionnelles. Et quand vous ne parvenez pas à retrouver l’élite... Sochaux et Nancy payent l’accumulation des années en Ligue 2. Les recettes sont évidemment moins importantes quand vous descendez, les droits télévisuels ne sont pas les mêmes non plus et pendant ce temps, vous devez continuer d’honorer le contrat des joueurs. Mis bout à bout, ces éléments contribuent à créer un déficit structurel et c’est ce que vivent le FCSM et l’ASNL.Non, ce n’est pas quelque chose que j’ai prévu de répéter. Je l’ai fait une fois avec Nancy mais je ne compte pas revenir dans ce cadre-là.