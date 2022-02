Alain Casanova réapparaît à Lausanne

????????? ?̀ ???????? ! ?????? ???????? est le nouvel entraîneur de la première équipe du FC Lausanne-Sport. #AllezLausanne #BienvenueCoach — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 3, 2022

Pas de nouvelle, bonne nouvelle.Il n'avait plus donné signe de vie depuis le 10 octobre 2019 et un passage sur le banc toulousain . Alain Casanova est de retour après deux longues années d'absence. Pour retrouver le technicien français, il faudra désormais traverser les Alpes et se rendre du côté de Lausanne. Déjà présent à l'entraînement ce jeudi matin, il remplace Ilija Borenovic, licencié la veille par le club suisse. En revanche, la durée de son bail helvète n'a pas été précisée.Après 19 journées et deux petites victoires, le FC Lausanne-Sport occupe la neuvième place, dans un championnat qui ne compte que dix équipes, et compte sept points de retard sur le huitième. Ajouter à cela un groupe extrêmement jeune, moins de 24 ans de moyenne, largement renouvelé lors des deux derniers mercatos avec 21 arrivées. La mission maintien qui attend Casanova s'annonce compliquée, d'autant plus pour un coach qui n'a plus exercé depuis son départ du TFC.Malgré ses 60 ans, Casanova séduit encore.